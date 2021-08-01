Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Допинг
Допинг

«Сколько еще мы будем наблюдать за махинациями?» В США требуют публичной проверки допинг-тестов россиян

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 14:20
Трэвис Тайгарт. Фото Getty Images
Трэвис Тайгарт. Фото Getty Images
Теги:
Зачем глава американского Антидопингового агентства требует нарушить кодекс ВАДА и сделать информацию о тестировании российских спортсменов общедоступной.

Письмо главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта с новыми нападками на Россию вызвало большой скандал и вопросы по поводу адекватности его автора. В документе, опубликованном агентством Reuters, функционер раскритиковал санкции, которые сейчас действуют в отношении команды ОКР на Олимпиаде в Токио. Известный в США борец за чистоту спорта назвал наказание России за допинговые нарушения пусканием пыли в глаза и заявил, что ситуация с допингом в российском спорте за последние годы никак не изменилась. Спасти положение дел, по мнению Тайгарта, можно, сделав тесты наших спортсменов общедоступными — чтобы весь мир мог убедиться в том, что в России больше не жульничают.

Российский триколор беспокоит иностранных журналистов даже в&nbsp;нынешней ситуации.«Я — не МОК». Автор The New York Times отказался удалять флаг России в соцсетях

Клинический русофоб

Для начала надо объяснить, кто такой Тайгарт. Это один из самых радикальных борцов с допингом, сделавший себе имя в результате допингового разоблачения одной суперзвезды американского спорта — Лэнса Армстронга. Здесь, к сожалению, надо признать, что мы имеем дело не с «тявканьем из подворотни», а с авторитетным мнением, к которому прислушиваются. Другой вопрос, что в отношении России все заявления Тайгерта последовательно тенденциозны. Он приветствует абсолютно все решения о наказании нашей страны и критикует абсолютно все послабления или оправдательные приговоры россиянам. Здесь ни о какой объективности или взвешенном подходе говорить не приходится.

Одновременно Тайгарт периодически наезжает на ВАДА за бесхребетность, спокойно относится к тому, что североамериканские профессиональные и студенческие лиги не признают кодекс ВАДА. В этом году этот борец за чистый спорт призывал к оправданию австралийской пловчихи Шайны Джек, якобы случайно употребившей запрещенные вещества. Кроме того, после скандала с американской бегуньей Ша'Кэрри Ричардсон он выступал за исключение марихуаны из Запрещенного списка. В общем, радикальность господина Трэвиса направлена в основном в направлении России. Очевидно, что человека заводит конкретно наша страна. Возможно, это что-то личное, но данная психологическая шарада еще никем не разгадана.

Райан Мерфи, Евгений Рылов, Люк Гринбенк.«Русские чувствуют боль в заднице из-за запрета». Западные СМИ и спортсмены наконец начали атаковать Россию из-за допинга

Welcome to Russia

Теперь по сути обвинений. По поводу жесткости санкций действительно можно спорить, хотя подвергать их сомнению — это не уважать решение Спортивного арбитражного суда, верховенство которого признало в том числе USADA. Но, в конце концов, каждый человек имеет право на свое мнение. А вот утверждение о том, что «за последние годы в российском спорте ничего не изменилось», заставило сильно засомневаться в уровне компетентности Тайгерта. Этот человек по долгу службы не может не знать, что изменилось, и очень многое. Утверждать обратное — значит, сознательно выдавать желаемое за действительное и игнорировать очевидные факты. Возможно, Тайгерт выражается гиперболически и хотел бы перемен в России в целом, в том числе политических. Но какое это имеет отношение к борьбе с допингом, которому посвящено письмо функционера?

И, наконец, по поводу идеи открыть информацию о тестировании российских спортсменов. Вообще предложение заманчивое, правда, при условии обнародования данных обо всех спортсменах, не только о российских (не очень понятно, почему здесь надо выделять именно их). И огласить не только результаты анализов проб, но и сведения о терапевтических исключениях. Будь у нас сейчас такие данные, мы бы, возможно, не гадали бы о природе «психологических проблем» Симоны Байлз и неудачах других американцев в Токио. Конечно, сразу же возникнет нюанс с разглашением конфиденциальной персональной информации медицинского характера. Но спортсмены уже и так очень давно вынуждены сообщать обо всех своих передвижениях неизвестным иностранцам и мочиться под пристальным наблюдением посторонних людей.

Стерпели это — наверное, стерпят и публикации о допинговых проверках. Другой вопрос, что все это категорически запрещено действующим кодексом.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)», — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на DPA.

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала заявление главы Антидопингового агентства США.

Форма сборной России.ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть?

«Подобные глупости не хочу комментировать. Есть одно замечательно правило: нужно уметь проигрывать, тогда научишься выигрывать. Все эти высказывания идут исключительно о наших спортсменках, которые забрали медали у американцев. Почему мы все время говорим про какие-то скандалы? Уже надоело, давайте разговаривать о чем-то более положительном», — сказала «СЭ» Роднина.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что все это жалкая попытка США оправдать неудачные выступления своих атлетов.

«Это жалкая попытка оправдать неудачные выступления своих атлетов, которые запутались в движениях BLM и трансгендеров. К сожалению, им нужно лучше готовить своих спортсменов, а не на коленках ползать в память о Флойде. Я считаю, что за такое массовое неспортивное поведение спортивных членов и спортсменов США нужно дисквалифицировать. Они позволяют себе оскорблять наших спортсменов. Необходимо поднимать вопрос о недопуске американской олимпийской сборной на следующую Олимпиаду. Они ведут себя как хамы. Без них станет гораздо лучше и спокойнее. Пускай сами со своими трансгендерами друг перед другом на коленках ползают», — заявил Милонов «СЭ».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

19123 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Хачанов назвал невыносимым негатив вокруг российских спортсменов на Олимпиаде
Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
ТОП-5 имен женщин — отличных жен
Климатологи предупредили о прохождении точки невозврата
Как часто можно есть рыбу?
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Россия: допинговый кризис и санкции на Олимпиаде и ЧМ, суды против МОК и ВАДА
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события