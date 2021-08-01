«Сколько еще мы будем наблюдать за махинациями?» В США требуют публичной проверки допинг-тестов россиян

Зачем глава американского Антидопингового агентства требует нарушить кодекс ВАДА и сделать информацию о тестировании российских спортсменов общедоступной.

Письмо главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта с новыми нападками на Россию вызвало большой скандал и вопросы по поводу адекватности его автора. В документе, опубликованном агентством Reuters, функционер раскритиковал санкции, которые сейчас действуют в отношении команды ОКР на Олимпиаде в Токио. Известный в США борец за чистоту спорта назвал наказание России за допинговые нарушения пусканием пыли в глаза и заявил, что ситуация с допингом в российском спорте за последние годы никак не изменилась. Спасти положение дел, по мнению Тайгарта, можно, сделав тесты наших спортсменов общедоступными — чтобы весь мир мог убедиться в том, что в России больше не жульничают.

Клинический русофоб

Для начала надо объяснить, кто такой Тайгарт. Это один из самых радикальных борцов с допингом, сделавший себе имя в результате допингового разоблачения одной суперзвезды американского спорта — Лэнса Армстронга. Здесь, к сожалению, надо признать, что мы имеем дело не с «тявканьем из подворотни», а с авторитетным мнением, к которому прислушиваются. Другой вопрос, что в отношении России все заявления Тайгерта последовательно тенденциозны. Он приветствует абсолютно все решения о наказании нашей страны и критикует абсолютно все послабления или оправдательные приговоры россиянам. Здесь ни о какой объективности или взвешенном подходе говорить не приходится.

United States Anti-Doping Agency chief Travis Tygart challenges the Russian Olympic Committee to make test results public, if they want the world to stop questioning them about doping. #Tokyo2020 #Olympics https://t.co/WYz5tvDJOz — Rappler (@rapplerdotcom) July 31, 2021

Одновременно Тайгарт периодически наезжает на ВАДА за бесхребетность, спокойно относится к тому, что североамериканские профессиональные и студенческие лиги не признают кодекс ВАДА. В этом году этот борец за чистый спорт призывал к оправданию австралийской пловчихи Шайны Джек, якобы случайно употребившей запрещенные вещества. Кроме того, после скандала с американской бегуньей Ша'Кэрри Ричардсон он выступал за исключение марихуаны из Запрещенного списка. В общем, радикальность господина Трэвиса направлена в основном в направлении России. Очевидно, что человека заводит конкретно наша страна. Возможно, это что-то личное, но данная психологическая шарада еще никем не разгадана.

Welcome to Russia

Теперь по сути обвинений. По поводу жесткости санкций действительно можно спорить, хотя подвергать их сомнению — это не уважать решение Спортивного арбитражного суда, верховенство которого признало в том числе USADA. Но, в конце концов, каждый человек имеет право на свое мнение. А вот утверждение о том, что «за последние годы в российском спорте ничего не изменилось», заставило сильно засомневаться в уровне компетентности Тайгерта. Этот человек по долгу службы не может не знать, что изменилось, и очень многое. Утверждать обратное — значит, сознательно выдавать желаемое за действительное и игнорировать очевидные факты. Возможно, Тайгерт выражается гиперболически и хотел бы перемен в России в целом, в том числе политических. Но какое это имеет отношение к борьбе с допингом, которому посвящено письмо функционера?

И, наконец, по поводу идеи открыть информацию о тестировании российских спортсменов. Вообще предложение заманчивое, правда, при условии обнародования данных обо всех спортсменах, не только о российских (не очень понятно, почему здесь надо выделять именно их). И огласить не только результаты анализов проб, но и сведения о терапевтических исключениях. Будь у нас сейчас такие данные, мы бы, возможно, не гадали бы о природе «психологических проблем» Симоны Байлз и неудачах других американцев в Токио. Конечно, сразу же возникнет нюанс с разглашением конфиденциальной персональной информации медицинского характера. Но спортсмены уже и так очень давно вынуждены сообщать обо всех своих передвижениях неизвестным иностранцам и мочиться под пристальным наблюдением посторонних людей.

Стерпели это — наверное, стерпят и публикации о допинговых проверках. Другой вопрос, что все это категорически запрещено действующим кодексом.

«The world deserves to know whether anything has really changed in Russia and how many more times at the world's biggest stage we are going to potentially re-watch this fraud.» — USADA CEO Travis T. Tygart — USADA (@usantidoping) July 30, 2021

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)», — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на DPA.

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала заявление главы Антидопингового агентства США.

«Подобные глупости не хочу комментировать. Есть одно замечательно правило: нужно уметь проигрывать, тогда научишься выигрывать. Все эти высказывания идут исключительно о наших спортсменках, которые забрали медали у американцев. Почему мы все время говорим про какие-то скандалы? Уже надоело, давайте разговаривать о чем-то более положительном», — сказала «СЭ» Роднина.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что все это жалкая попытка США оправдать неудачные выступления своих атлетов.

«Это жалкая попытка оправдать неудачные выступления своих атлетов, которые запутались в движениях BLM и трансгендеров. К сожалению, им нужно лучше готовить своих спортсменов, а не на коленках ползать в память о Флойде. Я считаю, что за такое массовое неспортивное поведение спортивных членов и спортсменов США нужно дисквалифицировать. Они позволяют себе оскорблять наших спортсменов. Необходимо поднимать вопрос о недопуске американской олимпийской сборной на следующую Олимпиаду. Они ведут себя как хамы. Без них станет гораздо лучше и спокойнее. Пускай сами со своими трансгендерами друг перед другом на коленках ползают», — заявил Милонов «СЭ».