«Сколько еще мы будем наблюдать за махинациями?» В США требуют публичной проверки допинг-тестов россиян
Письмо главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта с новыми нападками на Россию вызвало большой скандал и вопросы по поводу адекватности его автора. В документе, опубликованном агентством Reuters, функционер раскритиковал санкции, которые сейчас действуют в отношении команды ОКР на Олимпиаде в Токио. Известный в США борец за чистоту спорта назвал наказание России за допинговые нарушения пусканием пыли в глаза и заявил, что ситуация с допингом в российском спорте за последние годы никак не изменилась. Спасти положение дел, по мнению Тайгарта, можно, сделав тесты наших спортсменов общедоступными — чтобы весь мир мог убедиться в том, что в России больше не жульничают.
Клинический русофоб
Для начала надо объяснить, кто такой Тайгарт. Это один из самых радикальных борцов с допингом, сделавший себе имя в результате допингового разоблачения одной суперзвезды американского спорта — Лэнса Армстронга. Здесь, к сожалению, надо признать, что мы имеем дело не с «тявканьем из подворотни», а с авторитетным мнением, к которому прислушиваются. Другой вопрос, что в отношении России все заявления Тайгерта последовательно тенденциозны. Он приветствует абсолютно все решения о наказании нашей страны и критикует абсолютно все послабления или оправдательные приговоры россиянам. Здесь ни о какой объективности или взвешенном подходе говорить не приходится.
Одновременно Тайгарт периодически наезжает на ВАДА за бесхребетность, спокойно относится к тому, что североамериканские профессиональные и студенческие лиги не признают кодекс ВАДА. В этом году этот борец за чистый спорт призывал к оправданию австралийской пловчихи Шайны Джек, якобы случайно употребившей запрещенные вещества. Кроме того, после скандала с американской бегуньей Ша'Кэрри Ричардсон он выступал за исключение марихуаны из Запрещенного списка. В общем, радикальность господина Трэвиса направлена в основном в направлении России. Очевидно, что человека заводит конкретно наша страна. Возможно, это что-то личное, но данная психологическая шарада еще никем не разгадана.
Welcome to Russia
Теперь по сути обвинений. По поводу жесткости санкций действительно можно спорить, хотя подвергать их сомнению — это не уважать решение Спортивного арбитражного суда, верховенство которого признало в том числе USADA. Но, в конце концов, каждый человек имеет право на свое мнение. А вот утверждение о том, что «за последние годы в российском спорте ничего не изменилось», заставило сильно засомневаться в уровне компетентности Тайгерта. Этот человек по долгу службы не может не знать, что изменилось, и очень многое. Утверждать обратное — значит, сознательно выдавать желаемое за действительное и игнорировать очевидные факты. Возможно, Тайгерт выражается гиперболически и хотел бы перемен в России в целом, в том числе политических. Но какое это имеет отношение к борьбе с допингом, которому посвящено письмо функционера?
И, наконец, по поводу идеи открыть информацию о тестировании российских спортсменов. Вообще предложение заманчивое, правда, при условии обнародования данных обо всех спортсменах, не только о российских (не очень понятно, почему здесь надо выделять именно их). И огласить не только результаты анализов проб, но и сведения о терапевтических исключениях. Будь у нас сейчас такие данные, мы бы, возможно, не гадали бы о природе «психологических проблем» Симоны Байлз и неудачах других американцев в Токио. Конечно, сразу же возникнет нюанс с разглашением конфиденциальной персональной информации медицинского характера. Но спортсмены уже и так очень давно вынуждены сообщать обо всех своих передвижениях неизвестным иностранцам и мочиться под пристальным наблюдением посторонних людей.
Стерпели это — наверное, стерпят и публикации о допинговых проверках. Другой вопрос, что все это категорически запрещено действующим кодексом.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)», — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на DPA.
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала заявление главы Антидопингового агентства США.
«Подобные глупости не хочу комментировать. Есть одно замечательно правило: нужно уметь проигрывать, тогда научишься выигрывать. Все эти высказывания идут исключительно о наших спортсменках, которые забрали медали у американцев. Почему мы все время говорим про какие-то скандалы? Уже надоело, давайте разговаривать о чем-то более положительном», — сказала «СЭ» Роднина.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что все это жалкая попытка США оправдать неудачные выступления своих атлетов.
«Это жалкая попытка оправдать неудачные выступления своих атлетов, которые запутались в движениях BLM и трансгендеров. К сожалению, им нужно лучше готовить своих спортсменов, а не на коленках ползать в память о Флойде. Я считаю, что за такое массовое неспортивное поведение спортивных членов и спортсменов США нужно дисквалифицировать. Они позволяют себе оскорблять наших спортсменов. Необходимо поднимать вопрос о недопуске американской олимпийской сборной на следующую Олимпиаду. Они ведут себя как хамы. Без них станет гораздо лучше и спокойнее. Пускай сами со своими трансгендерами друг перед другом на коленках ползают», — заявил Милонов «СЭ».
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