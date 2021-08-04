Олимпиада-2020: Россия занимает пятое место в медальном зачете, Китай и США — в лидерах
05:55
В среду, 4 августа, в Токио (Япония) проходит очередной день летних Олимпийских игр-2020.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 4 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
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|14
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|4
|11
|15
|4
|3
|1
|8
|16
|3
|4
|7
|14
|17
|3
|4
|5
|12
|18
|3
|3
|8
|14
|19
|3
|3
|2
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|4
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Бразильская пловчиха Ана Марсела да Кунья выиграла турнир по плаванию среди женщин на дистанции 10 км на открытой воде. Серебро у Шарон ван Рауэндал из Нидерландов, бронза досталась австралийке Карине Ли.
Американская легкоатлетка Сидни МакЛахлин завоевала золото в беге на 400 м с барьерами среди женщин (51.46), установив мировой рекорд. Второе место заняла ее соотечественница Далиа Мухаммад, третья — Фемке Бол (Нидерланды).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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