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Олимпиада-2020: Россия занимает пятое место в медальном зачете, Китай и США — в лидерах

05:55
Золотая медаль Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Фото Instagram
Золотая медаль Олимпиады-2020 в Токио (Япония). Фото Instagram
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В среду, 4 августа, в Токио (Япония) проходит очередной день летних Олимпийских игр-2020.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 4 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр

Страна З С Б Всего
1
Китай
 32 21 16 69
2
США
 24 28 21 73
3
Япония
 19 6 11 36
4
Австралия
 14 4 15 33
5
Россия
 13 21 18 52
6
Великобритания
 13 17 13 43
7
Германия
 8 8 14 30
8
Франция
 6 10 8 24
9
Нидерланды
 6 7 7 20
10
Корея
 6 4 9 19
11
Новая Зеландия
 6 4 5 15
12
Италия
 5 9 15 29
13
Венгрия
 4 4 3 11
14
Куба
 4 3 4 11
15
Чехия
 4 3 1 8
16
Канада
 3 4 7 14
17
Швейцария
 3 4 5 12
18
Бразилия
 3 3 8 14
19
Хорватия
 3 3 2 8
20
Тайвань
 2 4 4 10
21
Швеция
 2 3 0 5
22
Польша
 2 2 2 6
23
Дания
 2 1 3 6
24
Ямайка
 2 1 2 5
25
Норвегия
 2 1 1 4
26
Словения
 2 1 1 4
27
Эквадор
 2 1 0 3
28
Греция
 2 0 1 3
29
Узбекистан
 2 0 1 3
30
Катар
 2 0 0 2
31
Косово
 2 0 0 2
32
Испания
 1 4 4 9
33
Грузия
 1 4 1 6
34
Венесуэла
 1 3 0 4
35
Румыния
 1 3 0 4
36
Гонконг
 1 2 0 3
37
Словакия
 1 2 0 3
38
ЮАР
 1 2 0 3
39
Австрия
 1 1 3 5
40
Индонезия
 1 1 3 5
41
Сербия
 1 1 3 5
42
Бельгия
 1 1 1 3
43
Эфиопия
 1 1 1 3
44
Тунис
 1 1 0 2
45
Филиппины
 1 1 0 2
46
Турция
 1 0 5 6
47
Израиль
 1 0 2 3
48
Ирландия
 1 0 2 3
49
Белоруссия
 1 0 1 2
50
Иран
 1 0 1 2
51
Латвия
 1 0 1 2
52
Фиджи
 1 0 1 2
53
Эстония
 1 0 1 2
54
Бермуды
 1 0 0 1
55
Марокко
 1 0 0 1
56
Пуэрто-Рико
 1 0 0 1
57
Таиланд
 1 0 0 1
58
Армения
 0 2 1 3
59
Доминиканская Республика
 0 2 1 3
60
Колумбия
 0 2 1 3
61
Украина
 0 1 6 7
62
Монголия
 0 1 2 3
63
Португалия
 0 1 2 3
64
Кения
 0 1 1 2
65
Индия
 0 1 1 2
66
Киргизия
 0 1 1 2
67
Нигерия
 0 1 1 2
68
Сан-Марино
 0 1 1 2
69
Уганда
 0 1 1 2
70
Болгария
 0 1 0 1
71
Иордания
 0 1 0 1
72
Македония
 0 1 0 1
73
Намибия
 0 1 0 1
74
Туркмения
 0 1 0 1
75
Азербайджан
 0 0 3 3
76
Казахстан
 0 0 3 3
77
Мексика
 0 0 3 3
78
Египет
 0 0 2 2
79
Аргентина
 0 0 1 1
80
Гана
 0 0 1 1
81
Кот-д`Ивуар
 0 0 1 1
82
Кувейт
 0 0 1 1
83
Малайзия
 0 0 1 1
84
Финляндия
 0 0 1 1

Бразильская пловчиха Ана Марсела да Кунья выиграла турнир по плаванию среди женщин на дистанции 10 км на открытой воде. Серебро у Шарон ван Рауэндал из Нидерландов, бронза досталась австралийке Карине Ли.

Американская легкоатлетка Сидни МакЛахлин завоевала золото в беге на 400 м с барьерами среди женщин (51.46), установив мировой рекорд. Второе место заняла ее соотечественница Далиа Мухаммад, третья — Фемке Бол (Нидерланды).

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