В среду, 4 августа, в Токио (Япония) проходит очередной день летних Олимпийских игр-2020.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 4 августа //

Медальный зачет Олимпийских игр

№ Страна З С Б Всего 1 Китай 32 21 16 69 2 США 24 28 21 73 3 Япония 19 6 11 36 4 Австралия 14 4 15 33 5 Россия 13 21 18 52 6 Великобритания 13 17 13 43 7 Германия 8 8 14 30 8 Франция 6 10 8 24 9 Нидерланды 6 7 7 20 10 Корея 6 4 9 19 11 Новая Зеландия 6 4 5 15 12 Италия 5 9 15 29 13 Венгрия 4 4 3 11 14 Куба 4 3 4 11 15 Чехия 4 3 1 8 16 Канада 3 4 7 14 17 Швейцария 3 4 5 12 18 Бразилия 3 3 8 14 19 Хорватия 3 3 2 8 20 Тайвань 2 4 4 10 21 Швеция 2 3 0 5 22 Польша 2 2 2 6 23 Дания 2 1 3 6 24 Ямайка 2 1 2 5 25 Норвегия 2 1 1 4 26 Словения 2 1 1 4 27 Эквадор 2 1 0 3 28 Греция 2 0 1 3 29 Узбекистан 2 0 1 3 30 Катар 2 0 0 2 31 Косово 2 0 0 2 32 Испания 1 4 4 9 33 Грузия 1 4 1 6 34 Венесуэла 1 3 0 4 35 Румыния 1 3 0 4 36 Гонконг 1 2 0 3 37 Словакия 1 2 0 3 38 ЮАР 1 2 0 3 39 Австрия 1 1 3 5 40 Индонезия 1 1 3 5 41 Сербия 1 1 3 5 42 Бельгия 1 1 1 3 43 Эфиопия 1 1 1 3 44 Тунис 1 1 0 2 45 Филиппины 1 1 0 2 46 Турция 1 0 5 6 47 Израиль 1 0 2 3 48 Ирландия 1 0 2 3 49 Белоруссия 1 0 1 2 50 Иран 1 0 1 2 51 Латвия 1 0 1 2 52 Фиджи 1 0 1 2 53 Эстония 1 0 1 2 54 Бермуды 1 0 0 1 55 Марокко 1 0 0 1 56 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 57 Таиланд 1 0 0 1 58 Армения 0 2 1 3 59 Доминиканская Республика 0 2 1 3 60 Колумбия 0 2 1 3 61 Украина 0 1 6 7 62 Монголия 0 1 2 3 63 Португалия 0 1 2 3 64 Кения 0 1 1 2 65 Индия 0 1 1 2 66 Киргизия 0 1 1 2 67 Нигерия 0 1 1 2 68 Сан-Марино 0 1 1 2 69 Уганда 0 1 1 2 70 Болгария 0 1 0 1 71 Иордания 0 1 0 1 72 Македония 0 1 0 1 73 Намибия 0 1 0 1 74 Туркмения 0 1 0 1 75 Азербайджан 0 0 3 3 76 Казахстан 0 0 3 3 77 Мексика 0 0 3 3 78 Египет 0 0 2 2 79 Аргентина 0 0 1 1 80 Гана 0 0 1 1 81 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 82 Кувейт 0 0 1 1 83 Малайзия 0 0 1 1 84 Финляндия 0 0 1 1

Бразильская пловчиха Ана Марсела да Кунья выиграла турнир по плаванию среди женщин на дистанции 10 км на открытой воде. Серебро у Шарон ван Рауэндал из Нидерландов, бронза досталась австралийке Карине Ли.

Американская легкоатлетка Сидни МакЛахлин завоевала золото в беге на 400 м с барьерами среди женщин (51.46), установив мировой рекорд. Второе место заняла ее соотечественница Далиа Мухаммад, третья — Фемке Бол (Нидерланды).