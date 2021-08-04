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Австралийцы выиграли золото Олимпиады в парусном спорте

09:13
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Мэтью Белчер и Уильям Райан из Австралии выиграли соревнования по парусному спорту на Олимпиаде в Токио. Онис тали победителями в классе яхт «470».

Парусный спорт

Фудзисава (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

470

Финал

1. Австралия — 23

2. Швеция — 45

3. Испания — 55

12. Россия (Павел Созыкин, Денис Грибанов) — 88

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Иван Шитик все материалы автора

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