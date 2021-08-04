Австралийцы выиграли золото Олимпиады в парусном спорте
09:13
Мэтью Белчер и Уильям Райан из Австралии выиграли соревнования по парусному спорту на Олимпиаде в Токио. Онис тали победителями в классе яхт «470».
Парусный спорт
Фудзисава (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
470
Финал
1. Австралия — 23
2. Швеция — 45
3. Испания — 55
12. Россия (Павел Созыкин, Денис Грибанов) — 88
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