Австралийцы выиграли золото Олимпиады в парусном спорте

Мэтью Белчер и Уильям Райан из Австралии выиграли соревнования по парусному спорту на Олимпиаде в Токио. Онис тали победителями в классе яхт «470».

Парусный спорт

Фудзисава (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

470

Финал

1. Австралия — 23

2. Швеция — 45

3. Испания — 55

12. Россия (Павел Созыкин, Денис Грибанов) — 88