МакЛахлин на Олимпиаде в Токио установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
05:53
Американка Сидни МакЛахлин выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами. Она преодолела дистанцию за 51,46 секунды. Это новый мировой рекорд.
Прежний мировой рекорд принадлежал так же МакЛахлин — 51,90 секунды.
Серебряную медаль завоевала другая американка Далиа Мухаммад — 51,46. Замкнула тройку Фемке Бол из Нидерландов — 52, 03.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
400 м барьерами
1. Сидни Маклафлин (США) — 51,46 МР.
2. Дэлила Мухаммад (США) — 51,58.
3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,03.
Oh wow, did I just break my own world record? pic.twitter.com/Z8XNn4gWXf— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 4, 2021
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