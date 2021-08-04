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МакЛахлин на Олимпиаде в Токио установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

05:53
Сидни Маклафлин. Фото Instagram
Сидни Маклафлин. Фото Instagram
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Американка Сидни МакЛахлин выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами. Она преодолела дистанцию за 51,46 секунды. Это новый мировой рекорд.

Прежний мировой рекорд принадлежал так же МакЛахлин — 51,90 секунды.

Серебряную медаль завоевала другая американка Далиа Мухаммад — 51,46. Замкнула тройку Фемке Бол из Нидерландов — 52, 03.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

400 м барьерами

1. Сидни Маклафлин (США) — 51,46 МР.

2. Дэлила Мухаммад (США) — 51,58.

3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,03.

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Евгений Козинов все материалы автора

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