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Александр Точилин: «В «Сочи» надо было резать по живому, убирать токсичных игроков»

Точилин рассказал о работе в «Сочи»
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин
Александр Точилин в «Сочи».
Фото Виталий Тимкив
Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — бывший защитник «Динамо» и главный тренер «Сочи», которому 27 апреля исполняется 50 лет.

1 — С каким настроением подходите к юбилею?

— Для кого-то полтинник — веха. А для меня — обычный день рождения. Цифрам значения не придаю. 48, 49, 50, 51... Какая разница? Зачем себя грузить — в прямом и переносном смысле?

Поэтому масштабных торжеств не планирую. Я никогда не закатывал банкеты по случаю дня рождения. И сейчас не буду. Отмечу скромно в кругу семьи.

2 — Продолжите фразу: «В юности думал: когда мне стукнет 50, я буду...»

— Уже старичком, ха-ха. Который в вытянутых трениках выращивает цветочки на даче и нянчит внуков. Да любому ребенку пятидесятилетние кажутся древними мамонтами.

Теперь понимаю — не все так страшно. Никаких мыслей о пенсии и цветочках. Я здоров, полон сил и желания работать. 50 лет для тренера — самый расцвет. Например, великий Бесков, с которым успел пересечься в «Асмарале» и «Динамо», впервые стал чемпионом в 59.

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3 — Вы пятый месяц без клуба. Самое неожиданное предложение за это время?

— Звали в ближнее зарубежье — Казахстан, Армению, Таджикистан... Сразу ответил: «Спасибо, не готов». Даже до обсуждения зарплаты не дошло. Не хочется выпадать из обоймы тренеров, востребованных в российском чемпионате. Тебя быстро забудут, потом сложнее вернуться.

Надеюсь, пауза не затянется. Душа уже просит активной работы и острых ощущений, которые дает тренерская профессия.

4 — В «Сочи» вы проработали на разных должностях — главным тренером, ассистентом, руководителем селекционного отдела. То уходили, то возвращались. Самое теплое воспоминание о команде?

— Сегодня мало кто помнит, как все начиналось. Клуб-то в 2015-м создали с нуля! За шесть дней до старта чемпионата! У нас не было ни стадиона, ни базы, ни игроков. Ни-че-го! Но за два года вывели петербургское «Динамо» в ФНЛ. А дальше еще за два — в премьер-лигу.

Хотя перед нами никто не ставил задачу уже в 2019-м пробиться в РПЛ. В сезоне-2017/18 заняли шестое место. Когда клуб переехал в Сочи, нацеливались показать результат не хуже. Затем поняли — способны замахнуться на большее. Чтобы повысить в городе интерес к футболу, решили бороться за место в стыках. Но и этот барьер перепрыгнули.

До сих пор в «Сочи» работают люди, с которыми мы девять лет назад стояли у истоков создания клуба. Генеральный директор Дмитрий Рубашко, его заместитель Андрей Орлов, тренер вратарей Дмитрий Бородин, массажист, администратор, водители...

Александр Точилин и Вадим Гаранин
Александр Точилин и Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

5 — В декабре 2023-го вы распрощались с «Сочи» окончательно и бесповоротно?

— Да. С руководством сохранили нормальные отношения, просто каждый пошел своей дорогой. Решение назрело, причем давно. Я уже сам понимал — мы дали друг другу все, что могли. Для дальнейшего развития надо что-то менять, выходить из зоны комфорта. Бессмысленно идти на очередной круг, цепляясь за какую-то должность, а потом опять, если у кого-то не заладится, становиться исполняющим обязанности, исправлять ситуацию...

6 — Вам нравится, как смотрится «Сочи» при испанце Роберте Морено?

— Провокационный вопрос! И вообще, что значит — «нравится», «не нравится»? Это вкусовщина. Сейчас важен результат. Надеюсь, «Сочи» останется в РПЛ.

А игра... В целом весной команда выглядит неплохо, но были и не очень хорошие матчи. Зато с характером, волевыми качествами порядок. Парни всегда сражаются до конца. С ЦСКА и «Уралом», даже проигрывая 0:2, не сдавались, шли вперед и в итоге сравнивали счет. Вот главное отличие «Сочи» от той команды, которая была в первой половине сезона.

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7 — Дмитрия Хохлова вы сменили в сентябре. Отработали девять туров. Если бы могли отмотать назад — какую ошибку точно не повторили бы?

— Нам мешали внутренние проблемы. Были в том «Сочи», мягко говоря, токсичные игроки. Они-то всё и тормозили. Их нужно было сразу убирать, резать по живому.

Нынешний «Сочи» — мощный кулак. И футболисты стартового состава, и те, кто выходит на замену, объединены общей целью. К сожалению, осенью 2023-го такого единства не чувствовалось.

Кто-то бился от ножа, но были и другие. Обиженные, недовольные. Считавшие, что клуб по отношению к ним поступает неправильно. Их настроение передавалось команде, влияло на атмосферу. Из-за этого в какой-то момент даже у тех, кто полностью отдавался игре, опускались руки. Фамилии называть не хочу. Скажу лишь, что сегодня никого из токсичных в «Сочи» уже нет.

8 — Ваши слова: «Надо было резать по живому». Но нельзя просто взять и выгнать трех-четырех футболистов, тем более если трансферное окно уже закрыто?

— Ну почему? Я вспоминаю, как летом 2006-го, когда еще сам за «Динамо» играл, команду после португальского нашествия возглавил Андрей Кобелев. Дозаявки закончились, мы на 16-м месте, в клубе разброд и шатания.

С чего начал Кобелев? Тут же убрал семерых. Булыкина, Лиму, Энакархире и еще кого-то из легионеров. Посчитал, что они уже не помощники. Осталась совсем небольшая обойма, человек пятнадцать. Но тех, кто реально был готов убиваться на поле. Мы сплотились и спасли «Динамо» от вылета.

Так что в тяжелой ситуации нужно выбирать проверенных бойцов. А от обиженных, равнодушных и тех, кто ставит себя в коллективе выше других, быстро избавляться.

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин
Фото Александр Федоров, «СЭ»

9 — После увольнения вы не торопитесь возвращаться в родную Москву. Так прикипели к Сочи?

— Да. И мне, и жене город настолько понравился, что давно купили здесь квартиру. Во-первых, климат шикарный. В Сочи чувствую себя лучше, чем в Москве. Туда прилетаю — сразу мигрень, депрессуха... Солнышка уже не хватает. Дел нет — и маешься в четырех стенах. А в Сочи, даже если не знаешь, чем заняться, можно просто пойти к морю. Покупался, позагорал, прогулялся по набережной. Благодать! Все время на свежем воздухе.

Во-вторых, мне по душе сочинский ритм жизни — спокойный, размеренный. Нет суеты, каждодневной гонки, от которых в мегаполисе страшно устаешь. Город немножко провинциальный, но это не напрягает. Наоборот, добавляет ему шарма.

Единственный минус — адские пробки. Добраться на машине из центра в Адлер или Красную Поляну — мучение. Но я в таких случаях за руль не сажусь, пользуюсь «Ласточкой». До Адлера домчит за 25 минут, до Поляны — за час.

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10 — Раз уж о Поляне заговорили — горные лыжи или сноуборд освоили?

— Не-не-не. Экстремальные увлечения — не мое. Вообще не тянет. Я ведь часто, вылетая из Сочи, наблюдаю одну и ту же картину. Аэропорт. Стойка регистрации. Очередь. Люди с лыжами, досками. Так у кого-то обязательно либо рука в гипсе, либо нога.

Каждый раз смотрю на это и думаю: «Какие лыжи?! Да ну на фиг!» Зачем искать приключения на одно место?

11 — Ваша жизнь когда-нибудь висела на волоске?

— Да всякое случалось. Помню, в детстве отправились на такси покупать мне велосипед. Я сидел у отца на коленях, ковырял ручку на двери. На повороте та открылась, и я кубарем выкатился на асфальт. Счастье, рядом никаких машин не было. Даже без переломов обошлось — но ободрался так, что всего зеленкой вымазали.

Еще эпизод. Только-только познакомился с будущей женой, ехали на машине из кафе. Купили пирожных. Одно было с клубникой — за него-то и начали в шутку бороться. Увлеклись, я не заметил, как выскочил на встречную полосу. Прямо в лоб летел автомобиль. Руль вывернул чудом.

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин
Фото Александр Федоров, «СЭ»

12 — Вот это везение.

— Не то слово! Были и другие истории, после которых сразу идешь в церковь, свечку ставишь. Например, когда еще в ФНЛ играли, в наш самолет попала молния. Жуткие ощущения. Вспышка, удар — и гробовая тишина. На несколько секунд погас свет, подумал — всё, падаем. Но ничего, долетели.

А в ноябре прошлого года возвращались из Петербурга как раз в тот вечер, когда в Сочи объявили штормовое предупреждение. Трясло будь здоров, трижды безуспешно заходили на посадку. Слава богу, четвертая попытка оказалась удачной. Аэропорт после этого закрыли, остальные самолеты отправляли на запасной аэродром.

13 — В юности вы пять месяцев подрабатывали на мясокомбинате. Потом долго не могли смотреть на колбасу и сосиски?

— Года два точно. Хотя до этого очень любил. Но там было много неприятных сюрпризов. Я-то считал, что сосиски и колбасу готовят из мяса. А оказалось — из неаппетитной массы сомнительного цвета. Вдобавок антисанитария, мыши бегали, залезали в мясной отсек. Кто их там сортировать будет? Ну и попадались иногда в колбасе хвостики...

Еще поразило, что люди, работающие на мясокомбинате, колбасу чистят, как картошку: вырезают сердцевину и едят только ее. Если полчаса полежала на столе — уже не притрагиваются.

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Когда увольнялся, был уверен, что колбаса и сосиски из моего рациона ушли навсегда. Но со временем тяга к ним пересилила. Да и подзабыл, как все это делается.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Ох, тяжелый выбор! Порыв-то Жеглова понятен. И сначала ты на его стороне. Думаешь: «Ну, ради благого дела иногда можно к какому-то трюку прибегнуть».

Но если копнуть поглубже, уже начинаешь сомневаться. По крайней мере я бы на такое не пошел. Просто не смог бы через себя переступить. Возможно, вот этой наглости мне чуть-чуть и не хватает. Даже жена говорит: «Ты слишком правильный. Честный, совестливый...»

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Из еды — окрошку. С детства! Хоть на квасе, хоть на кефире, без разницы. А еще ненавижу вранье и подхалимов.

Александр Точилин
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ФК Сочи
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3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
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