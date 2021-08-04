Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио
14:48
Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.
Благодаря победе Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в дуэте в синхронном плавании Россия догнала Великобританию по количеству золотых медалей на Играх в Японии. Российская команда опережает британцев по общему количеству медалей. На счету сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей, у Великобритании — 14 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых наград.
Лидером медального зачета является сборная Китая, которая завоевала 32 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых медалей.
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