Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

14:48
Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Сборная России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Теги:

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

Благодаря победе Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в дуэте в синхронном плавании Россия догнала Великобританию по количеству золотых медалей на Играх в Японии. Российская команда опережает британцев по общему количеству медалей. На счету сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей, у Великобритании — 14 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых наград.

Лидером медального зачета является сборная Китая, которая завоевала 32 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых медалей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, волейбол, женщины: Бразилия — Россия, где смотреть прямую трансляцию
Волейбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Бразилия и другие матчи
Нашим синхронисткам не надоело выигрывать! Ромашина установила уникальный рекорд Олимпиады
Две 12-летние девочки получили медали Олимпиады. Такое не снилось даже девочкам Тутберидзе
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события