Украинский борец Беленюк принес стране первое золото на Олимпиаде в Токио
14:51
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио в весовой категории до 87 кг.
В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Лоринца.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 87 кг
Финал
Виктор Лоринц (Венгрия) — Жан Беленюк (Украина) — 1:5
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