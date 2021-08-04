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Украинский борец Беленюк принес стране первое золото на Олимпиаде в Токио

14:51
Жан Беленюк. Фото Getty Images
Жан Беленюк. Фото Getty Images
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Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио в весовой категории до 87 кг.

В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Лоринца.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 87 кг

Финал

Виктор Лоринц (Венгрия) — Жан Беленюк (Украина) — 1:5

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Иван Шитик все материалы автора

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