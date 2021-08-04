Японка Йосозуми выиграла золотую медаль по скейтбордингу на Олимпиаде
07:30
Японская скейтбордистка Сакура Йосозуми выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио в дисциплине «парк». 19-летняя японка в своей лучшей попытке набрала 60,09 балла.
Второе место в итоговом протоколе заняла 12-летняя японка Кокона Хираки — 59,04 балла. Замкнула тройку лучших британка Скай Браун — 56,47 балла.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Скейтборд (дисциплина «парк»)
1. Сакура Йосозуми (Япония) — 60.09
2. Кокона Хираки (Япония) — 59.04
3. Скай Браун (Великобритания) — 56.47
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