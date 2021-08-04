Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Скейтбординг
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Скейтбординг

Японка Йосозуми выиграла золотую медаль по скейтбордингу на Олимпиаде

07:30
Теги:

Японская скейтбордистка Сакура Йосозуми выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио в дисциплине «парк». 19-летняя японка в своей лучшей попытке набрала 60,09 балла.

Второе место в итоговом протоколе заняла 12-летняя японка Кокона Хираки — 59,04 балла. Замкнула тройку лучших британка Скай Браун — 56,47 балла.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Скейтборд (дисциплина «парк»)

1. Сакура Йосозуми (Япония) — 60.09

2. Кокона Хираки (Япония) — 59.04

3. Скай Браун (Великобритания) — 56.47

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 3 августа
«Сделаем выводы и отомстим». Пляжники Семенов и Лешуков проиграли мощным норвежцам
Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие
МОК открыл дисциплинарное расследование по делу Тимановской
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
2
Офсайд