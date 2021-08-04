Кубинский боксер Лопес победил британца Уиттакера и стал двукратным олимпийским чемпионом
09:59
Кубинец Арлен Лопес победил британца Бенджамина Уиттакера в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг на Олимпиаде в Токио.
Лопес одержал победу раздельным решением судей. Четверо арбитров отдали победу кубинцу, один рефери признал победителем Уиттакера.
Отметим, что одним из бронзовых призеров Игр в Японии стал россиянин Имам Хатаев, который проиграл Уиттакеру в полуфинале.
28-летний Лопес стал двукратным олимпийским чемпионом. На Играх в 2016 году он также брал золотую медаль, тогда в финале он победил Бектемира Меликузиева из Узбекистана.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 81 кг
Финал
Бенджамин Уиттакер (Великобритания) — Арлен Лопес (Куба) — 1:4
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