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Кубинский боксер Лопес победил британца Уиттакера и стал двукратным олимпийским чемпионом

09:59
Арлен Лопес (слева) и Бенджамин Уиттакер. Фото Reuters
Арлен Лопес (слева) и Бенджамин Уиттакер. Фото Reuters
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Кубинец Арлен Лопес победил британца Бенджамина Уиттакера в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг на Олимпиаде в Токио.

Лопес одержал победу раздельным решением судей. Четверо арбитров отдали победу кубинцу, один рефери признал победителем Уиттакера.

Отметим, что одним из бронзовых призеров Игр в Японии стал россиянин Имам Хатаев, который проиграл Уиттакеру в полуфинале.

28-летний Лопес стал двукратным олимпийским чемпионом. На Играх в 2016 году он также брал золотую медаль, тогда в финале он победил Бектемира Меликузиева из Узбекистана.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 81 кг

Финал

Бенджамин Уиттакер (Великобритания) — Арлен Лопес (Куба) — 1:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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