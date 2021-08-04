Россиянки Ромашина и Колесниченко завоевали золото в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио.

Ромашина и Колесниченко набрали 195,9079 балла в финале. Второе место — у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499), на третьей строчке — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

Светлана Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, Колесниченко выиграла вторую золотую медаль Игр в карьере. Сборная России завоевала золото в дуэте на Олимпиаде в шестой раз подряд.

На счету России 14 золотых медалей, команда поднялась на 5-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио, опередив Великобританию.

Синхронное плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Дуэты

Произвольная программа (финал)

1. Россия (Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина) — 195,9079

2. Китай — 192,4499

3. Украина — 189,4620

4. Япония — 187,8166

5. Канада — 184,4798

6. Италия — 183,5702