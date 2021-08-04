Россиянки Ромашина и Колесниченко завоевали золото в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио.
Ромашина и Колесниченко набрали 195,9079 балла в финале. Второе место — у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499), на третьей строчке — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).
Светлана Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, Колесниченко выиграла вторую золотую медаль Игр в карьере. Сборная России завоевала золото в дуэте на Олимпиаде в шестой раз подряд.
На счету России 14 золотых медалей, команда поднялась на 5-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио, опередив Великобританию.
Синхронное плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Дуэты
Произвольная программа (финал)
1. Россия (Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина) — 195,9079
2. Китай — 192,4499
3. Украина — 189,4620
4. Япония — 187,8166
5. Канада — 184,4798
6. Италия — 183,5702
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