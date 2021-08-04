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Россиянки Ромашина и Колесниченко завоевали золото в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио

14:42
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото Дмитрий Коротаев/"Известия" Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото Reuters
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото Дмитрий Коротаев/&quot;Известия&quot;
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Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в синхронном плавании на Олимпиаде в Токио.

Ромашина и Колесниченко набрали 195,9079 балла в финале. Второе место — у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499), на третьей строчке — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

Светлана Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, Колесниченко выиграла вторую золотую медаль Игр в карьере. Сборная России завоевала золото в дуэте на Олимпиаде в шестой раз подряд.

На счету России 14 золотых медалей, команда поднялась на 5-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио, опередив Великобританию.

Синхронное плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Дуэты

Произвольная программа (финал)

1. Россия (Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина) — 195,9079

2. Китай — 192,4499

3. Украина — 189,4620

4. Япония — 187,8166

5. Канада — 184,4798

6. Италия — 183,5702

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Иван Торопцев все материалы автора

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