Украинец Насибов проиграл иранцу Гераи в финале Олимпиады в греко-римской борьбе
14:11
Украинец Парвиз Насибов проиграл иранцу Мохаммедрезе Гераи в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.
Насибов уступил Гераи со счетом 1:9.
Бронзовыми призерами в категории до 67 кг стали немец Франк Штаблер и египтянин Мохамед Эль-Сайед. Отметим, что Эль-Сайед победил россиянина Артема Суркова в поединке за бронзу.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 67 кг
Финал
Мохаммедреза Гераи (Иран) — Парвиз Насибов (Украина) — 9:1
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