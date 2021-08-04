Украинец Насибов проиграл иранцу Гераи в финале Олимпиады в греко-римской борьбе

Украинец Парвиз Насибов проиграл иранцу Мохаммедрезе Гераи в финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг на Олимпиаде в Токио.

Насибов уступил Гераи со счетом 1:9.

Бронзовыми призерами в категории до 67 кг стали немец Франк Штаблер и египтянин Мохамед Эль-Сайед. Отметим, что Эль-Сайед победил россиянина Артема Суркова в поединке за бронзу.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 67 кг

Финал

Мохаммедреза Гераи (Иран) — Парвиз Насибов (Украина) — 9:1