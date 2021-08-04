Бегунья из Уганды выиграла золото Олимпиады в забеге на 3 000 метров с препятствиями

Представительница Уганды Перут Чемутай стала победительницей Олимпийских игр в Токио в беге на 3 000 метров с препятствиями. Она выиграла забег с национальным рекордом — 9 минут и 1,54 секунды.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

3000 м с/п

Финал

1. Перут Чемутай (Уганда) — 9:01.45

2. Кортни Фрерихс (США) — 9:04.79

3. Хивин Кийенг (Кения) — 9:05.39