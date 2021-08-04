Бразильянка Куньо выиграла заплыв на 10 км на открытой воде на Олимпиаде, Кирпичникова — 15-я
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Бразильянка Куньо стала олимпийской чемпионкой в Токио в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров.
Россиянка Анастасия Кирпичникова показала 15-й результат. Она проиграла первому месту около 4-х минут.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Плавание на открытой воде
Женщины
10 км
1. Куньо (Бразилия) — 1:59:30,8.
2. Ровендаль (Нидерланды) — 1:59:31,7.
3. Ли (Новая Зеландия) — 1:59:32,5.
15. Кирпичникова (Россия) — 1:63:17,5.
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