Олимпиада
Токио-2020
Плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Плавание

Бразильянка Куньо выиграла заплыв на 10 км на открытой воде на Олимпиаде, Кирпичникова — 15-я

02:41

Бразильянка Куньо стала олимпийской чемпионкой в Токио в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров.

Россиянка Анастасия Кирпичникова показала 15-й результат. Она проиграла первому месту около 4-х минут.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Плавание на открытой воде

Женщины

10 км

1. Куньо (Бразилия) — 1:59:30,8.

2. Ровендаль (Нидерланды) — 1:59:31,7.

3. Ли (Новая Зеландия) — 1:59:32,5.

15. Кирпичникова (Россия) — 1:63:17,5.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Медальный прогноз Олимпиады на 4 августа: одно золото России и мечты о большем
Уточненные данные по ДТП с туристическим автобусом в Турции
В Красноярске девушка выпила красное вино, впала в кому и умерла
В партии «Альянс патриотов Грузии» объяснили свое обращение к Путину
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд