Бразильянка Куньо стала олимпийской чемпионкой в Токио в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров.

Россиянка Анастасия Кирпичникова показала 15-й результат. Она проиграла первому месту около 4-х минут.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Плавание на открытой воде

Женщины

10 км

1. Куньо (Бразилия) — 1:59:30,8.

2. Ровендаль (Нидерланды) — 1:59:31,7.

3. Ли (Новая Зеландия) — 1:59:32,5.

15. Кирпичникова (Россия) — 1:63:17,5.