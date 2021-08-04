Итальянцы выиграли командные соревнования по велотреку на Олимпиаде с мировым рекордом
12:23
Сборная Италии по велотреку выиграла золотые медали Олимпиады в Токио в гонке преследования. Итальянцы установили новый мировой рекорд — 3.42,032.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Командная гонка преследования
Финал
1. Италия — 3.42,032 МР
2. Дания — 3.42,198
3. Австралия
4. Новая Зеландия
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