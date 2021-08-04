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Итальянцы выиграли командные соревнования по велотреку на Олимпиаде с мировым рекордом

12:23
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Сборная Италии по велотреку выиграла золотые медали Олимпиады в Токио в гонке преследования. Итальянцы установили новый мировой рекорд — 3.42,032.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Командная гонка преследования

Финал

1. Италия — 3.42,032 МР

2. Дания — 3.42,198

3. Австралия

4. Новая Зеландия

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Иван Шитик все материалы автора

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