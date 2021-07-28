Дзюдоистка Таймазова рассказала о своем состоянии после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова после завоеваия бронзовой медали в категории до 70 кг на Олимпиаде в Токио высказалась о травме глаза.
— А правый глаз уже видит сейчас?
— Именно в данный момент я вижу только левым глазом. Но в схватке я вообще об этом не думала, забыла все, что у меня болит — ребра побаливали.
— Рассечение. Вы столкнулись с соперницей?
— Во второй схватке, я уже точно не помню, мне просто прилетел ее локоть. Это произошло во второй схватке с представительницей Бразилии Марией Портела. С каждой схваткой все больше и больше обзор закрывался.
— В каком функциональном состоянии вы выходили на финал, учитывая, что вторая схватка тоже длилась 15 минут?
— Чувствовала себя хорошо. Даже если бы я чувствовала себя плохо, я все равно выходила биться до конца.
— А вы чувствовали, что японка устала? Потому что со стороны она смотрелась достаточно свежо.
— Были моменты, что казалось, устала. Иногда встала позже меня, иногда раньше. Безусловно, если столько бороться, устаешь. Но я понимала, что нельзя сдаваться, что нужно бороться до конца.
— И вы не сдались, не стучали. Это намеренно получилось? Или не было уже возможности стучать в той позиции?
— Я не могла себе позволить постучать.
21425 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю