Дзюдоистка Таймазова рассказала о своем состоянии после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова после завоеваия бронзовой медали в категории до 70 кг на Олимпиаде в Токио высказалась о травме глаза.

— А правый глаз уже видит сейчас?

— Именно в данный момент я вижу только левым глазом. Но в схватке я вообще об этом не думала, забыла все, что у меня болит — ребра побаливали.

— Рассечение. Вы столкнулись с соперницей?

— Во второй схватке, я уже точно не помню, мне просто прилетел ее локоть. Это произошло во второй схватке с представительницей Бразилии Марией Портела. С каждой схваткой все больше и больше обзор закрывался.

— В каком функциональном состоянии вы выходили на финал, учитывая, что вторая схватка тоже длилась 15 минут?

— Чувствовала себя хорошо. Даже если бы я чувствовала себя плохо, я все равно выходила биться до конца.

— А вы чувствовали, что японка устала? Потому что со стороны она смотрелась достаточно свежо.

— Были моменты, что казалось, устала. Иногда встала позже меня, иногда раньше. Безусловно, если столько бороться, устаешь. Но я понимала, что нельзя сдаваться, что нужно бороться до конца.

— И вы не сдались, не стучали. Это намеренно получилось? Или не было уже возможности стучать в той позиции?

— Я не могла себе позволить постучать.