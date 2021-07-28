Российская дзюдоистка Мадина Таймазова рассказывала, как настраивалась на поединок за бронзу на Олимпийских играх в Токио.

— Каково настроиться на матч за бронзу после такого полуфинала? Где взять такой стальной характер?

— После той схватки меня почти все поддерживали. Тренеры сказали, что ее уже не вернуть. Нужно настраиваться на следующую схватку и забрать медаль во что бы то ни стало. Я тоже так посчитала. Будет проводиться работа над ошибками. Постараюсь в следующий раз все исправить. Надо было забыть эти моменты и идти дальше.

— Не было страшно, что врачи могут не допустить до матча за бронзу?

— Нет. Я бы даже без глаза вышла бороться.

— Расскажите про поединок за бронзу. Как вообще удалось найти силы?

— Я выходила бороться до конца. Это был мой долг — выйти и оставить те силы, которые остались. Оказывается, они еще у меня были. Просто бороться до конца.

— Бронза — это все-таки хороший результат. Если бы вам сказали перед Играми о бронзе, как бы отреагировали?

— Я бы сказала: «А можно золотую, пожалуйста?»

В поединке за третье место Таймазова встречалась с Барбарой Матич из Хорватии. Россиянка победила соперницу оценкой вазари.