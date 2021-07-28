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Российская дзюдоистка Таймазова — о судействе на Олимпиаде: «Соперница ломала руку запрещенным приемом»

14:14
Мадина Таймазова. Фото AFP
Мадина Таймазова. Фото AFP
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова после победы над хорваткой Барбарой Матич (вазари) в схватке за 3-е место в категории до 70 кг высказалась о судействе.

«Спорные моменты в судействе? Я не могу судить и говорить что-то об этом. Я считаю, что когда в конце схватки рассматривали давать оценку или нет, то там была оценка. Что касается партера, то она блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом. Я закричала в этот момент. Но судьи опять посчитали, что ее не надо наказывать. Для меня это не оправдание. После этих моментов я была готова бороться до конца. К сожалению, я проснулась уже проигравшей», — сказала Таймазова.

28 июля 22-летняя Таймазова завоевала бронзу в категории до 70 кг.

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Илья Андреев все материалы автора

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