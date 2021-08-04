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Россиянка Овчарова после победы в утешительном поединке поборется за бронзовую медаль Олимпиады в вольной борьбе

05:51
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Российская спортсменка Любовь Овчарова в утешительном поединке олимпийского турнира по вольной борьбе победила шведку Хенну Йоханссон.

25-летняя россиянка победила со счетом 8:7. В матче за бронзу Овчарова встретится с Тайбе Юсеин из Болгарии. Поединок пройдет сегодня, 4 августа.

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Сергей Разин все материалы автора

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