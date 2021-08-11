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Депутат Госдумы РФ подарил 1 миллион долларов борцу Садулаеву за победу на Олимпиаде в Токио

18:20
Абдулрашид Садулаев. Фото Reuters
Абдулрашид Садулаев. Фото Reuters
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил, что депутат Госдумы РФ Магомед Гаджиев подарил ему 1 миллион долларов за победу на Играх в Токио (Япония).

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами», — цитирует Садулаева РИА Новости.

В Рио-2016 Садулаев стал чемпионом в дивизионе до 86 кг, вторую олимпийскую медаль 25-летний Садулаев завоевал на Играх в Токио в схватке с американцем Кайлом Снайдером, которого он победил со счетом 6:3.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210811/sadulaev-1745378418.html

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