Депутат Госдумы РФ подарил 1 миллион долларов борцу Садулаеву за победу на Олимпиаде в Токио

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сообщил, что депутат Госдумы РФ Магомед Гаджиев подарил ему 1 миллион долларов за победу на Играх в Токио (Япония).

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы РФ Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами», — цитирует Садулаева РИА Новости.

В Рио-2016 Садулаев стал чемпионом в дивизионе до 86 кг, вторую олимпийскую медаль 25-летний Садулаев завоевал на Играх в Токио в схватке с американцем Кайлом Снайдером, которого он победил со счетом 6:3.