Двукратный олимпийский чемпион Садулаев заявил, что не считает себя великим борцом
18:15
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев заявил, что не считает себя великим борцом.
В финале турнира Олимпиады в Токио по вольной борьбе в категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.
«Великий, это Александр Карелин. Сегодня боролся еще живая легенда Михаин Лопес — четырехкратный олимпийский чемпион. А таких как я много», — сказал Садулаев журналистам.
Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом — он выигрывал золото в категории до 86 кг на Олимпиаде-2016. Его золотая награда стала 19-й для России на Играх в Японии.
(Никита Карин)
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