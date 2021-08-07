Двукратный олимпийский чемпион Садулаев заявил, что не считает себя великим борцом

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев заявил, что не считает себя великим борцом.

В финале турнира Олимпиады в Токио по вольной борьбе в категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

«Великий, это Александр Карелин. Сегодня боролся еще живая легенда Михаин Лопес — четырехкратный олимпийский чемпион. А таких как я много», — сказал Садулаев журналистам.

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом — он выигрывал золото в категории до 86 кг на Олимпиаде-2016. Его золотая награда стала 19-й для России на Играх в Японии.

(Никита Карин)