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Олимпийский чемпион Сидаков: «Схватка с Кадимагомедовым стала принципиальной для меня»

21:46
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков признался, что финальная схватка с Магомедхабибом Кадимагомедовым стала принципиально важной для него.

«Конечно, принципиальная, — сказал Сидаков «СЭ». — Ну да, один раз я ему проигрывал. В последний раз проиграл в 2017 году, но, конечно, хотел выиграть золотую медаль, потому что олимпийского чемпиона все равно помнят, а призеров забывают быстро. Поэтому хотел, во-первых, осуществить свою мечту, и в связи с этим выходил как на последнюю схватку, как на последний бой».

Россиянин Сидаков победил представителя Белоруссии Кадимагомедова в финальной схватке на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг со счетом 7:0.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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