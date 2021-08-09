Олимпийский чемпион Сидаков: «Схватка с Кадимагомедовым стала принципиальной для меня»

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков признался, что финальная схватка с Магомедхабибом Кадимагомедовым стала принципиально важной для него.

«Конечно, принципиальная, — сказал Сидаков «СЭ». — Ну да, один раз я ему проигрывал. В последний раз проиграл в 2017 году, но, конечно, хотел выиграть золотую медаль, потому что олимпийского чемпиона все равно помнят, а призеров забывают быстро. Поэтому хотел, во-первых, осуществить свою мечту, и в связи с этим выходил как на последнюю схватку, как на последний бой».

Россиянин Сидаков победил представителя Белоруссии Кадимагомедова в финальной схватке на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 74 кг со счетом 7:0.