Японка Юи Сусаки выиграла золото Олимпиады в борьбе
15:35
Японка Юи Сусаки, выступающая в вольной борьбе в категории до 50 кг, выиграла золото Олимпиады в Токио. В финальной схватке она победила китаянку Сунь Янань.
Бронзу завоевали Мария Стадник из Азербайджана и Сара Хильдебрандт из США.
Вольная борьбаТокио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 50 кг
Матч за 3-е место
Намуунцецег Цогт Очир (Монголия) — Мария Стадник (Азербайджан) — 0:10
Оксана Ливач (Украина) — Сара Хильдебрандт (США) — 1:12
Финал
Юи Сусаки (Япония) — Сунь Янань (Китай) — 10:0
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