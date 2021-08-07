Японка Юи Сусаки выиграла золото Олимпиады в борьбе

Японка Юи Сусаки, выступающая в вольной борьбе в категории до 50 кг, выиграла золото Олимпиады в Токио. В финальной схватке она победила китаянку Сунь Янань.

Бронзу завоевали Мария Стадник из Азербайджана и Сара Хильдебрандт из США.

Вольная борьбаТокио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 50 кг

Матч за 3-е место

Намуунцецег Цогт Очир (Монголия) — Мария Стадник (Азербайджан) — 0:10

Оксана Ливач (Украина) — Сара Хильдебрандт (США) — 1:12

Финал

Юи Сусаки (Япония) — Сунь Янань (Китай) — 10:0