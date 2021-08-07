Тренер сборной России по вольной борьбе заявил о перевыполнении медального плана
15:50
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев рассказал журналистам о том, что команда перевыполнила медальный план на Олимпиаду-2020.
«Мы перевыполнили план. Какой он был? Я рассчитывал на три золота», — сказал Тедеев.
Российские борцы-вольники завоевали три золотых и две бронзовых медали на Играх в Японии. План Федерации спортивной борьбы России — два золота, серебро и две бронзы.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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