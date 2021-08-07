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Тренер сборной России по вольной борьбе заявил о перевыполнении медального плана

15:50
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев рассказал журналистам о том, что команда перевыполнила медальный план на Олимпиаду-2020.

«Мы перевыполнили план. Какой он был? Я рассчитывал на три золота», — сказал Тедеев.

Российские борцы-вольники завоевали три золотых и две бронзовых медали на Играх в Японии. План Федерации спортивной борьбы России — два золота, серебро и две бронзы.

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Илья Андреев все материалы автора

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