Тренер сборной России по вольной борьбе заявил о перевыполнении медального плана

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев рассказал журналистам о том, что команда перевыполнила медальный план на Олимпиаду-2020.

«Мы перевыполнили план. Какой он был? Я рассчитывал на три золота», — сказал Тедеев.

Российские борцы-вольники завоевали три золотых и две бронзовых медали на Играх в Японии. План Федерации спортивной борьбы России — два золота, серебро и две бронзы.