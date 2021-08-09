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Отец Сидакова: «Когда сыну было 4 месяца, я сказал жене, что из него будет олимпийский чемпион»

22:34
Заурбек Сидаков. Фото Reuters
Заурбек Сидаков. Фото Reuters
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Отец олимпийского чемпиона Токио по вольной борьбе Заурбека Сидакова Казбек поделился эмоциями после победы сына на Играх-2020.

«Я был дальнобойщиком, уехал, на 5 месяцев задержался, — вспомнил Сидаков-старший в интервью каналу «КРЫЛЬЯ TV». — Приехал, Заурбеку уже 4 месяца, в люльке лежит — захожу, он меня видит и улыбается. Руки вот так вверх вытянул, люльку поймал и на меня вот смотрит: «Кали! Кали! Кали!». Как у него получалась «К» тогда? Я говорю матери: «Рита! С него получится олимпийский чемпион», она: «Да ну что ты говоришь! Что говоришь-то?!» Я говорю: «Клянусь!»

В финале Олимпиады в Токио в категории до 74 кг Сидаков победил Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7-0.

«Я утром [перед финалом в 74 кг] встал, помылся сразу и потом Богу молился [читает молитву на осетинском]. Я как за Заура, так и за дагестанца болел. Я когда вот Рашидов проиграл, я заплакал. Любой родитель хочет... Спасибо господу, я буду молиться еще больше, я плакал, трудно это...» — добавил Казбек Сидаков.

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Никита Горшенин все материалы автора

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