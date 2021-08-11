Представитель депутата Госдумы РФ назвал фейком подарок 1 миллиона долларов борцу Садулаеву

Депутат Госдумы РФ Магомед Гаджиев не дарил борцу Абдулрашиду Садулаеву 1 миллион долларов за победу на Играх в Токио (Япония), сообщил РБК представитель парламентария.

Представитель Гаджиева также заверил, что депутат просто пригласил двукратного олимпийского чемпиона в гости, чтобы поздравить с победой.

Ранее Садулаев оставил сообщение о подарке в своем Instagram. При этом сумма в посте не значится.