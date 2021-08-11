Представитель депутата Госдумы РФ назвал фейком подарок 1 миллиона долларов борцу Садулаеву
22:00
Депутат Госдумы РФ Магомед Гаджиев не дарил борцу Абдулрашиду Садулаеву 1 миллион долларов за победу на Играх в Токио (Япония), сообщил РБК представитель парламентария.
Представитель Гаджиева также заверил, что депутат просто пригласил двукратного олимпийского чемпиона в гости, чтобы поздравить с победой.
Ранее Садулаев оставил сообщение о подарке в своем Instagram. При этом сумма в посте не значится.
В Рио-2016 Садулаев стал чемпионом в дивизионе до 86 кг, вторую олимпийскую медаль 25-летний Садулаев завоевал на Играх в Токио в схватке с американцем Кайлом Снайдером, которого он победил со счетом 6:3.
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