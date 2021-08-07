Российский борец Рашидов завоевал бронзу Олимпиады в Токио
13:45
Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов, выступающий в категории до 65 кг, завоевал бронзу Олимпиады в Токио. В схватке за третье место он победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.
Еще одну бронзу завоевал Байранг Байранг из Индии.
Для сборной России это 65-я медаль в общем зачете.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 65 кг
Матч за 3-е место
Исмаил Мужукаев (Венгрия) — Гаджимурад Рашидов (Россия) — 0:5
Даулет Ниязбеков (Казахстан) — Байранг Байранг (Индия) — 0:8
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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