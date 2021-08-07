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Российский борец Рашидов завоевал бронзу Олимпиады в Токио

13:45
Гаджимурад Рашидов. Фото AFP
Гаджимурад Рашидов. Фото AFP
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Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов, выступающий в категории до 65 кг, завоевал бронзу Олимпиады в Токио. В схватке за третье место он победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.

Еще одну бронзу завоевал Байранг Байранг из Индии.

Для сборной России это 65-я медаль в общем зачете.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 65 кг

Матч за 3-е место

Исмаил Мужукаев (Венгрия) — Гаджимурад Рашидов (Россия) — 0:5

Даулет Ниязбеков (Казахстан) — Байранг Байранг (Индия) — 0:8

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