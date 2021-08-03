Американка Менса выиграла золото Олимпиады в соревнованиях по борьбе
15:46
Тамира Сток Менса из сборной США выиграла золото Олимпиады в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 68 кг.
В финале она победила Блессинг Оборудуру из Нигерии.
Бронзовыми призерами стали Меерим Жуманазарова из Киргизии и Алла Черкасова из Украины.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 68 кг
Финал
Тамира Сток Менса (США) — Блессинг Оборудуру (Нигерия) — 4:1
Матч за 3-е место
Меерим Жуманазарова (Киргизия) — Батсетсег Соронзонболд (Монголия) — 10:1
Сара Дошо (Япония) — Алла Черкасова (Украина) — 0:2
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