Американка Менса выиграла золото Олимпиады в соревнованиях по борьбе

Тамира Сток Менса из сборной США выиграла золото Олимпиады в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 68 кг.

В финале она победила Блессинг Оборудуру из Нигерии.

Бронзовыми призерами стали Меерим Жуманазарова из Киргизии и Алла Черкасова из Украины.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 68 кг

Финал

Тамира Сток Менса (США) — Блессинг Оборудуру (Нигерия) — 4:1

Матч за 3-е место

Меерим Жуманазарова (Киргизия) — Батсетсег Соронзонболд (Монголия) — 10:1

Сара Дошо (Япония) — Алла Черкасова (Украина) — 0:2