Садулаев сравнил возможность нести знамя на закрытии Олимпиады с несением знамени Победы

Чемпион Олимпиады в Токио по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев отметил, что возможность нести знамя российской команды на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио может быть сравнимо с несением знамени Победы на параде 9 мая.

«Эти медали мы завоевали для нашей родины. Я выиграл эту Олимпиаду, но не мог представить, что для меня еще большей наградой станет нести знамя нашей страны на церемонии закрытия Олимпийских игр. Меня переполняло чувство великой гордости, что может быть сравнимо с несением знамени Победы на параде в честь 9 Мая», — сказал Садулаев во время церемонии в Екатерининском зале Кремля в эфире Матч ТВ.

Сегодня, 11 сентября, Владимир Путин вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио. Садулаев был награжден орденом Александра Невского.

На Олимпиаде в Токио он выиграл золото в весовой категории до 97 кг.