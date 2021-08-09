Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулшарид Сулейманов в разговоре с легендарным борцом прошлого Арсеном Фадзаевым заявил о намерении завоевать третье золото на следующей Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.

«Будем работать, Сулейманович [чтобы стать трехкратным олимпийским чемпионом], — сказал Садулаев Фадзаеву. — Вы правильно заметили, что есть на кого равняться, есть к чему стремиться. Пока у меня есть и возможности, и здоровье позволяет. Буду работать».

В Рио-2016 Садулаев стал чемпионом в дивизионе до 86 кг, вторую олимпийскую медаль 25-летний Садулаев завоевал на Играх в Токио в схватке с американцем Кайлом Снайдером, которого он победил со счетом 6:3 в свою пользу.

58-летний Фадзаев дважды становился обладателем золотой олимпийской медали по вольной борьбе — в Сеуле-1988 и Барселоне-1992.