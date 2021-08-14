Украинский борец Беленюк ответил на жесткие слова российской телеведущей Скабеевой
Украинский борец, олимпийский чемпион Жан Беленюк ответил на критику со стороны российской телеведущей Ольги Скабеевой.
Ранее Беленюк заявил, что не знает Скабееву, в ответ на это телеведущая опубликовала совместную фотографию с борцом, сделанную во время Олимпиады в Бразилии в 2016 году.
«Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует — нести откровенную чушь. Она — пропагандист. Она занимается своей деятельностью — несет всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения. Кому-то это интересно. Но адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть», — приводит «Обозреватель» слова Беленюка.
6 августа, после победы Беленюка в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио Скабеева заявила, что украинский спортсмен станцевал после победы «не традиционного украинского гопака, а москальскую присядку».
Дополнительная информация:
https://news.obozrevatel.com/sport/sport/belenyuk-vpervyie-otvetil-skabeevoj-na-ee-isteriku-v-pryamom-efire-rossiya-1.htm?_gl=1*qfwmu5*_ga*MTU1NzcyMjkzOC4xNjI4OTMyODEz*_ga_JBX3X27G7H*MTYyODkzMjgxMy4xLjAuMTYyODkzMjgxMy4w&_ga=2.106608650.825312882.162893281
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