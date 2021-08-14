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Украинский борец Беленюк ответил на жесткие слова российской телеведущей Скабеевой

12:25
Жан Беленюк. Фото Getty Images
Жан Беленюк. Фото Getty Images
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Украинский борец, олимпийский чемпион Жан Беленюк ответил на критику со стороны российской телеведущей Ольги Скабеевой.

Ранее Беленюк заявил, что не знает Скабееву, в ответ на это телеведущая опубликовала совместную фотографию с борцом, сделанную во время Олимпиады в Бразилии в 2016 году.

«Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует — нести откровенную чушь. Она — пропагандист. Она занимается своей деятельностью — несет всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения. Кому-то это интересно. Но адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть», — приводит «Обозреватель» слова Беленюка.

6 августа, после победы Беленюка в соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио Скабеева заявила, что украинский спортсмен станцевал после победы «не традиционного украинского гопака, а москальскую присядку».

Дополнительная информация:

https://news.obozrevatel.com/sport/sport/belenyuk-vpervyie-otvetil-skabeevoj-na-ee-isteriku-v-pryamom-efire-rossiya-1.htm?_gl=1*qfwmu5*_ga*MTU1NzcyMjkzOC4xNjI4OTMyODEz*_ga_JBX3X27G7H*MTYyODkzMjgxMy4xLjAuMTYyODkzMjgxMy4w&_ga=2.106608650.825312882.162893281

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Иван Торопцев все материалы автора

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