Российский борец Садулаев выиграл золото на Олимпиаде в Токио
14:47
Российский борец Абдулрашид Садулаев выиграл золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
В финале турнира в категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.
Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом — он выигрывал золото в категории до 86 кг на Олимпиаде-2016. Его золотая награда стала 19-й для России на Играх в Японии.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 97 кг
Финал
Абдулрашид Садулаев (Россия) — Кайл Снайдер (США) — 6:3
Матчи за 3-е место
Шариф Шарифов (Азербайджан) — Рейнерис Салас Перес (Куба) — 3:4
Эбрахам Коньедо Руано (Италия) — Сулейман Карадениз (Турция) — 6:2
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97
Зачет
vs
3
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