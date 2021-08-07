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Российский борец Садулаев выиграл золото на Олимпиаде в Токио

14:47
Абдулрашид Садулаев (справа). Фото Reuters
Абдулрашид Садулаев (справа). Фото Reuters
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Российский борец Абдулрашид Садулаев выиграл золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира в категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом — он выигрывал золото в категории до 86 кг на Олимпиаде-2016. Его золотая награда стала 19-й для России на Играх в Японии.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 97 кг

Финал

Абдулрашид Садулаев (Россия) — Кайл Снайдер (США) — 6:3

Матчи за 3-е место

Шариф Шарифов (Азербайджан) — Рейнерис Салас Перес (Куба) — 3:4

Эбрахам Коньедо Руано (Италия) — Сулейман Карадениз (Турция) — 6:2

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Иван Торопцев все материалы автора

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