Российский борец Садулаев выиграл золото на Олимпиаде в Токио

Российский борец Абдулрашид Садулаев выиграл золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира в категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом — он выигрывал золото в категории до 86 кг на Олимпиаде-2016. Его золотая награда стала 19-й для России на Играх в Японии.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 97 кг

Финал

Абдулрашид Садулаев (Россия) — Кайл Снайдер (США) — 6:3

Матчи за 3-е место

Шариф Шарифов (Азербайджан) — Рейнерис Салас Перес (Куба) — 3:4

Эбрахам Коньедо Руано (Италия) — Сулейман Карадениз (Турция) — 6:2