Тедеев рассказал о ближайших планах Садулаева после Олимпиады в Токио

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал о ближайших планах золотого медалиста Олимпийских игр в Токио Абдулрашида Садулаева.

«Ему сперва нужно месяц-два отдохнуть, но отдохнуть как — все равно тренироваться, но не в усиленном режиме. А когда немножко отдохнет и восстановиться, то нужно продолжать работать, работать, работать и работать, чтобы победить на третьей Олимпиаде», — сказал Тедеев журналистам.

В финале турнира Олимпиады в Токио по вольной борьбе в категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом — он выигрывал золото в категории до 86 кг на Олимпиаде-2016.

(Никита Карин)