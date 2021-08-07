Тедеев рассказал о ближайших планах Садулаева после Олимпиады в Токио
21:05
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал о ближайших планах золотого медалиста Олимпийских игр в Токио Абдулрашида Садулаева.
«Ему сперва нужно месяц-два отдохнуть, но отдохнуть как — все равно тренироваться, но не в усиленном режиме. А когда немножко отдохнет и восстановиться, то нужно продолжать работать, работать, работать и работать, чтобы победить на третьей Олимпиаде», — сказал Тедеев журналистам.
В финале турнира Олимпиады в Токио по вольной борьбе в категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.
Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом — он выигрывал золото в категории до 86 кг на Олимпиаде-2016.
(Никита Карин)
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