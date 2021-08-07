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Тедеев рассказал об эмоциях после прошедшего турнира по вольной борьбе на Играх в Токио

21:15
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев поделился эмоциями после прошедшего борцовского турнира на Олимпиаде в Токио.

«Я на седьмом небе от счастья. Когда через тебя проходит борцовская мировая история и я соучастник этого — как я могу быть несчастлив? Нас не будет через сто лет, а история останется. А мы сегодня можем сказать: «Мы это сделали». А Россия может гордиться своими борцами, несмотря на то что нас со всех сторон хотели укусить, чтобы команда выступила как-то по другому. И во главе, у руля, капитаном является Рашид Садулаев, а мы в свою очередь сделаем все, чтобы у него было все хорошо», — сказал Тедеев журналистам.

Сборная России по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио завоевала четыре медали: две золотые и две бронзовые.

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