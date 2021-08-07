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Японец Отогуро выиграл золото вольной борьбы до 65 кг на Олимпиаде

14:10
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Японский борец вольного стиля Такуто Отогуро выиграл золото на Олимпиаде в Токио (Япония). Спортсмен победил азербайджанца Хаджи Алиева со счетом 5:4.

Ранее в этой же категории российский борец Гаджимурад Рашидов завоевал бронзу Олимпиады в Токио. В схватке за третье место он победил венгра Исмаила Мусукаева со счетом 5:0.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 65 кг

Финал

Такуто Отогуро (Япония) — Хаджи Алиев (Азербайджан) — 5:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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