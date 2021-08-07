Тренер сборной России по вольной борьбе рассказал о противостоянии против США на Олимпиаде
20:48
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о противостоянии страны и США на четырех последних Олимпиадах.
«Я могу сказать, что при мне на Олимпийских играх американцы никогда не обходили Россию, единственный раз — в Лондоне. На остальных четырех Олимпиадах мы всегда обыгрывали американцев — и всех остальных тоже. Я имею в виду в медальном зачете по «золоту». Что в Токио, что в Афинах, что в Пекине или Рио — везде мы были первыми. Главное, что смогли вновь доказать, что мы — номер один и золото наше», — сказал Тедеев журналистам после схваток.
Сборная России по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио завоевала четыре медали: две золотые и две бронзовые.
(Никита Карин)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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