Тренер сборной России по вольной борьбе рассказал о противостоянии против США на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказался о противостоянии страны и США на четырех последних Олимпиадах.

«Я могу сказать, что при мне на Олимпийских играх американцы никогда не обходили Россию, единственный раз — в Лондоне. На остальных четырех Олимпиадах мы всегда обыгрывали американцев — и всех остальных тоже. Я имею в виду в медальном зачете по «золоту». Что в Токио, что в Афинах, что в Пекине или Рио — везде мы были первыми. Главное, что смогли вновь доказать, что мы — номер один и золото наше», — сказал Тедеев журналистам после схваток.

Сборная России по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио завоевала четыре медали: две золотые и две бронзовые.

(Никита Карин)