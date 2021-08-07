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Тренер российских вольников: «Садулаев порвет лучшего тяжа Олимпиады»

15:59
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Главный тренер сборной России Джамболат Тедеев высказал мнение, что двукратный олимпийский чемпион (до 86 кг и до 97 кг) по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев без проблем победит олимпийского чемпиона Токио в весе до 125 кг американца Дэна Стивенсона.

— Если пофантазировать: как бы завершилась схватка между Садулаевым и Стивенсоном?

— Да Абдулрашид бы его порвал.

— Но между ними большая разница в весе.

— В данном случае это не имеет значения.

Сегодня, 7 августа Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, победив американца Кайла Снайдера.

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Илья Андреев все материалы автора

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