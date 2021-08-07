Путин поздравил борца Садулаева с золотом Олимпиады

Президент России Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с золотой медалью на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением в Токио. Вы оправдали надежды тренеров, наставников, многочисленных болельщиков, продемонстрировали настоящий бойцовский характер, силу духа и стремление только к победе. Повторив свой успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, доказали, что отечественная школа вольной борьбы по праву считается одной из лучших в мире. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте президента.

Сегодня, 7 августа Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг.

25-летний борец станет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады, которая состоится 8 августа.