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Путин поздравил борца Садулаева с золотом Олимпиады

16:45
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Президент России Владимир Путин поздравил борца Абдулрашида Садулаева с золотой медалью на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю вас с триумфальным выступлением в Токио. Вы оправдали надежды тренеров, наставников, многочисленных болельщиков, продемонстрировали настоящий бойцовский характер, силу духа и стремление только к победе. Повторив свой успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, доказали, что отечественная школа вольной борьбы по праву считается одной из лучших в мире. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте президента.

Сегодня, 7 августа Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом, победив американца Кайла Снайдера в весовой категории до 97 кг.

25-летний борец станет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады, которая состоится 8 августа.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/66344

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