Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, на каких борцов равнялся в прошлом

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев рассказал, на каких борцов равнялся в начале своей карьеры.

«В борьбе равнялся на Махача Муртазалиева, Бувайсара Сайтиева, [Мавлета] Батырова, Курамагомеда Курамагомедова. Вот на них я равнялся. Они для меня были примером», — сказал Садулаев «СЭ».

На Олимпиаде-2020 в Токио Садулаев одолел своего принципиального соперника американца Кайла Снайдера и стал обладателем золотой медали в весовой категории до 97 кг. В Рио-2016 Садулаев стал чемпионом в дивизионе до 86 кг.