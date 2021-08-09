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Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, на каких борцов равнялся в прошлом

22:12
Абдулрашид Садулаев. Фото Reuters
Абдулрашид Садулаев. Фото Reuters
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев рассказал, на каких борцов равнялся в начале своей карьеры.

«В борьбе равнялся на Махача Муртазалиева, Бувайсара Сайтиева, [Мавлета] Батырова, Курамагомеда Курамагомедова. Вот на них я равнялся. Они для меня были примером», — сказал Садулаев «СЭ».

На Олимпиаде-2020 в Токио Садулаев одолел своего принципиального соперника американца Кайла Снайдера и стал обладателем золотой медали в весовой категории до 97 кг. В Рио-2016 Садулаев стал чемпионом в дивизионе до 86 кг.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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