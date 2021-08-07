Абдулрашид Садулаев: «Если у человека одна и та же борьба, то ее уже не поменять»

Российский борец Абдулрашид Садулаев рассказал, чего ждал от своего соперника Кайла Снайдера в финале турнира по вольной борьбе Олимпиады в Токио.

«Вы знаете, поменять борьбу — очень сложно, — сказал Садулаев журналисту. — В таком возрасте поменять борьбу, которую ты тренировал с детства, уже не так легко. Я не думал, что он сделает что-то новое. Если у человека одна и та же борьба, то ее уже не поменять. А в детстве он всегда был очень подготовленным физически. Он с первых минут начал нападать, наверное, хотел как и в 2017 году меня загнать и на последних секундах вырвать победу, но не тут-то было».

В финале турнира в категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

25-летний россиянин стал двукратным олимпийским чемпионом — он выигрывал золото в категории до 86 кг на Олимпиаде-2016. Его золотая награда стала 19-й для России на играх в Японии.

(Никита Карин)