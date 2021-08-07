Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, с каким планом выходит на схватки
21:16
Победитель Олимпиады в Токио по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, с каким планом обычно выходит на схватки.
«Обычно я не составляю план. Я действую по ходу схватки. На протяжении 10 лет я доводил некоторые приемы до автоматизма, поэтому только на ковре уже думаю, что делать. Если я ставлю план, то он может не сработать, что скажется на исходе поединка. Поэтому выхожу на ковер без него, а там уже смотрю», — рассказал Садулаев журналистам.
В финале турнира Олимпиады в Токио по вольной борьбе в категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.
Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом — он выигрывал золото в категории до 86 кг на Олимпиаде-2016.
(Никита Карин)
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