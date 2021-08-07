Олимпиада
Токио-2020
Вольная борьба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Вольная борьба

Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, с каким планом выходит на схватки

21:16
Теги:

Победитель Олимпиады в Токио по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, с каким планом обычно выходит на схватки.

«Обычно я не составляю план. Я действую по ходу схватки. На протяжении 10 лет я доводил некоторые приемы до автоматизма, поэтому только на ковре уже думаю, что делать. Если я ставлю план, то он может не сработать, что скажется на исходе поединка. Поэтому выхожу на ковер без него, а там уже смотрю», — рассказал Садулаев журналистам.

В финале турнира Олимпиады в Токио по вольной борьбе в категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3.

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом — он выигрывал золото в категории до 86 кг на Олимпиаде-2016.

(Никита Карин)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«С таким судейством художественная гимнастика на грани вылета из олимпийской программы». Ирина Винер-Усманова — о кошмаре в Токио
«Радоваться серебру мы не можем». Для большинства российских волейболистов поражение в финале — главная драма в карьере
«Спартак» — «Нижний Новгород»: все голы матча РПЛ
Россия — чемпион! Разгромили в шикарном стиле словаков и второй раз подряд взяли золото супертурнира
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события