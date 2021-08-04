Россиянка Коблова вышла в четвертьфинал Олимпиады в вольной борьбе
06:30
Российская спортсменка Валерия Коблова в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе победила мексиканку Альму Валенсию Эското.
28-летняя россиянка в весовой категории до 57 кг победила со счетом 5:2. В четвертьфинале Коблова встретится с белоруской Ириной Курочкиной.
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