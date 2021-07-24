«Сборные США и России по фехтованию примерно равны по силам. Но в Штатах этот вид спорта развит лучше». Мнение призера Олимпиады, уехавшей за океан

Камилла Гафурзянова — о том, есть ли в американском спорте место для российского тренерского стиля.

Одним из ее лидеров сборной России по рапире, завоевавшей серебро Олимпиады-2012, была Камилла Гафурзянова. Она фехтовала тогда, кстати, вместе с Инной Дериглазовой, которая и сейчас поехала в Токио. Гафурзянова после того, как оставила в прошлом профессиональный спорт переехала в США, где работает тренером по фехтованию. Одно время она готовила молодежную сборную американок, в том числе выводила их поединки против сборной России. Но сегодня ей интереснее тренировать начинающих детей и любителей. В интервью «СЭ» Камилла напоминает, что важнее больших олимпийских побед работа на массовый спорт, без которого и эти победы будут невозможны.

Для каратистов Игры в Токио — единственные в истории. Давайте их отменим?

— Олимпиада — венец спортивной карьеры спортсмена? Можно представить успешную карьеру без Игр?

— На самом деле вполне. Успех по-разному можно оценивать.

— Из-за пандемии было множество споров стоит проводить Олимпиаду или нет. Особенно против были японцы. Но спортсмены говорили, что если отобрать у них Игры — то непонятно для чего вообще они жили последние пять лет.

— С этим я согласна. Когда поставлена определенная цель и в последний момент у тебя ее забирают — это ужасно. Для многих, не будем скрывать, Олимпиада также возможность выйти на определенный доход, поменять свой уровень жизни. В футболе, хоккее, волейболе есть зарплата, профессиональные клубы, они и так не бедствуют. А вот в других дисциплинах, в фехтовании, например, зарплаты если и есть, то не сильно большие. Но если выиграть медаль на Олимпиаде доход поменяется существенно. И вот представьте, работаешь всю жизнь ради одного турнира, а ведь у многих Токио — единственный шанс в жизни попасть на Игры. Готовишься, тренируешься, а потом тебе говорят, что ничего не будет. Это была бы трагедия для многих. Ментально пережить такое тяжело. Спортсмены, которые пережили последний год и все эти новости — сильные люди. Больше всего жаль было бы каратистов — для них Олимпиада в Токио вообще единственная в истории, в Париже их уже не будет. И вот давайте лишим их этой Олимпиады, это был бы огромный удар для всего сообщества карате в мире.

— Часто вспоминаете свой олимпийский опыт?

— Саму Олимпиаду — нет, а вот подготовку к ним — да. Это был большой жизненный урок и важный опыт. Который полностью меня изменил.

— Что конкретно в вас поменялось?

— Об этом на самом деле можно часами. Я стала на многие вещи смотреть иначе. Сильно выросла. Бывает постепенный личностный рост, так вот в Лондоне был прорыв, толчок за две недели. Словами даже описать сложно.

— Где храните медаль?

— Она у мамы. Я вообще не стала везти награды в Америку. В Сан-Франциско у меня только медали с забегов. Пока успехов немного, я начинающий спортсмен в беге. Пока что у меня любительские забеги, о квалификации на Бостонский марафон пока тяжело даже мечтать. Недавно, кстати, создала свою команду «Перемяч», зимой побегу благотворительный забег в национальном парке Йосемити. Собираем деньги для сохранения природы. Для меня это важно. Заодно и в очередной раз о Казани людям напомню, на финише буду раздавать людям перемячи и чак-чак.

— Какие дистанции выбираете?

— Полумарафоны. Готовлюсь к полному марафону, есть мечта хотя бы раз в жизни пробежать полный марафон. Только один, постоянно бегать такую длинную дистанцию желания нет. Главное выполнить личный челлендж. Интересно, смогу ли я. Нюанс еще в том, что я бегаю в босоножках, сознательно игнорирую специальные беговые кроссовки. Интересно будет проверить как мое тело справится с такой задачей. Можно сказать, бросаю вызов всей индустрии спортивной одежды. Если так подумать, в кроссовках мы бежим всего 60 лет, до этого тысячелетиями бегали босиком. Попробую разбудить свои древние гены.

Люди спрашивают, где заниматься фехтованием, а у школ даже сайта нет

— Мы очень уверенно выиграли медальный зачет в Рио. Чего ждать в Токио?

— В фехтовании казалось бы просто назвать фаворита. Есть мировой рейтинг, который высчитывается исходя из результатов всех крупных международных соревнований. К примеру, мужская сборная США по рапире на первом месте этого рейтинга. Но я не стала рисковать и говорить, что американцы обязательно победят в Японии. У российской сборной также будут свои шансы. В России традиционно очень сильная женская команда по рапире, женская сборная по сабле. Здесь мы можем претендовать на золото. В рапире у нас очень опытный состав — в Токио едут две девушки, с которыми я фехтовала еще в Лондоне девять лет назад. И с ними молодая Марта Мартьянова, моя землячка. Посмотрим, что они смогут показать, но перспективы очень хорошие. Есть темные лошадки, Италия, Франция, США не отстают. Будет интересно, я с удовольствием посмотрю соревнования.

— В плане фехтования Россия и США примерно равны по силе?

— В разных видах оружия разная ситуация. Если в общем говорить, то, наверное, да. Но не хочется сравнивать лоб в лоб.

— Насколько фехтование сейчас популярно в Америке?

— Если честно, намного более развито сейчас чем в России. Во многих школах есть свои команды, есть школьная лига, студенческая, очень много команд при престижных университетах. На летний чемпионат США приезжают до пяти тысяч человек, это самые массовые фехтовальные соревнования во всем мире. В области, где я живу население примерно 7 миллионов человек. В Татарстане — чуть меньше пяти. И вот давайте сравним, в Татарстане всего одна школа по фехтованию. А в районе Сан-Франциско 25 разных программ для детей, студентов, взрослых по фехтованию, отдельные программы для паралимпийцев. В самом Сан-Франциско, в городе, где нет даже миллиона человек семь фехтовальных клубов. У людей есть выбор куда пойти, между этими клубами ведется жаркая борьба.

Моя мечта, чтобы в Казани и Татарстане когда-нибудь было бы также. Главное, чтобы у всех были равные возможности. Сейчас у нас развиваются только крупные города, нужно переезжать, чтобы реализоваться в спорте. А должно быть так, чтобы у детей в Азнакаево и Кукморе была возможность заниматься фехтованием. Только с массовостью придут и олимпийские успехи. Талантливых детей в стране полно, но мы не знаем о них и не видим. Они сидят у себя в Бавлах, у них есть мечта попасть на Олимпиаду, но они не могут ее реализовать. Ведь не каждые родители ради мечты ребенка переедут в Казань или Москву. Так почему бы нам не сделать спортивные клубы у него рядом с домом? В Америке так поступили, поэтому сейчас и побеждают

— В Америке коммерческие клубы, либо они спонсируются государством?

— В основном коммерческие, либо они при школе или университета. То есть финансируются из бюджета образовательного учреждения. Есть также благотворительные фонды, которые помогают детям из малоимущих семей заниматься спортом. Но в основном занятия платные.

— И при этом такой ажиотаж. Почему у нас не хотят отдавать детей даже в бесплатные спортивные секции?

— Работать с населением просто надо, с родителями. Многие даже не знают о тех кружках и секциях, которые существуют. Нет времени отводить детей. Они работают с утра до вечера на заводе и даже сил нет подумать о спортивном досуге ребенка. Здесь же комплекс целый проблем. Когда перед человеком стоит прежде всего вопрос выживания, то он не будет думать о занятиях спортом. Не будет думать о будущем, перспективах. Ключевая задача — найти средства к существованию здесь и сейчас. И если направлять родителей, объяснять, помогать, то желающих будет больше. Водить учителям со школы, например. У нас очень мало детей занимается спортом, а в США любительский спорт — это важная часть образования. Понятное дело, что большинство не сможет реализоваться в профессиональном спорте, да это и не нужно на самом деле. А вот любительский, массовый спорт — это основа здоровой нации. И успехи на высшем уровне приходят только тогда, когда есть массовость.

— Стоит ли тогда открывать множество секций по фехтованию, когда даже одна не пользуется огромной популярностью?

— Здесь часто случается обратная история, не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Есть много людей, которые мечтают пофехтовать хотя бы раз в жизни. Но не знают куда им идти. Они бы пошли на платные курсы, занятия, только вот их никто не проводит. А у республиканской школы фехтования даже сайта своего нет. Моя сестра недавно открыла коммерческую группу по фехтованию. Они и не подозревала сколько людей интересуется фехтованием! Нужно продвигать фехтование не как спорт высших достижений, а как массовый спорт. Я выступаю за тесную интеграцию спорта и образования. На всех этапах — начиная от детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями. На примере США мы видим, как это работает. Олимпийские команды собирают из студенческих команд, игроки НБА и НХЛ идут из студенческих лиг.

Взрослые — это маленькие дети и нужно раскрывать этого внутреннего ребенка

— В России спорт воспринимают как социальный лифт. И даже президент ОКР, фехтовальщик, Поздняков об этом говорит. В таком контексте разве получится делать упор на любителей?

— Баланс найти можно и США как раз отличный тому пример. В Америке дети занимаются спортом, и родители не давят на него, требуя стать олимпийским чемпионом. Хочешь заниматься только для того, чтобы поболтать с друзьями — пожалуйста. А если ребенок серьезно настроен на работу, то и тренер занимается с ним максимально концентрированно. Тренеры, к тому же, могут быть тоже разные — кому-то интереснее готовить чемпиона, кому-то любителей, массовый спорт. Причем одно все равно зависит от другого. Чемпионы идут от массовости, нужно сначала посадить корешки, чтобы потом собрать вершки.

Мне очень приятно видеть реакцию ребенка, когда он впервые видит оружие и пробует фехтовать, делает первые шаги. И потом развивается на твоих глазах. Какое-то волшебство. И чем больше детей будут заниматься спортом, тем больший потенциал развития мы получим. Это не значит, что, если 50 тысяч школьников пойдут в фехтование у нас будет 50 тысяч чемпионов. Пусть даже не будет ни одного, зато у нас будет 50 тысяч здоровых, социально ответственных граждан. Спорт дисциплинирует, учит жизни. У меня есть планы открыть в Казани школу паралимпийского фехтования, открыть и эту категорию людей.

— Неужели вы не видите отличий в подходе к работе с профессиональными спортсменами и начинающими?

— Не думаю, что они и в действительности есть. Я стараюсь работать одинаково как со взрослыми, так и с детьми. Взрослые — это большие дети и внутренний ребенок в каждом слышит, если к нему обратиться. От всех я требую дисциплины, потому что она нужна не только в спорте. И обратной связи. Люблю делать игровые тренировки. И если создать возможность для взрослых поиграть — то они побегут с двойной радостью. Это работает со всеми. Нужно иногда отпустить себя и не стесняться.

— То есть вы не согласны, что с детьми нужно максимально аккуратно, их нельзя ругать?

— А взрослых можно? Вы любите, когда вас ругают, говорят, что вы плохо работаете? Ответственность — это одно, обратная связь конструктивная необходима. А вот если ничего не объяснять человеку, сразу безапелляционно заявить, что он ни на что не способен, все делает неправильно. Никто же не захочет после такого переделывать свою работу.

— Вы сейчас описали российский тренерский стиль.

— Нет, давайте не будем обобщать. Есть разные тренеры в разных странах. Определенная доля правды в этом есть, но я против того, чтобы всех под одну гребенку. В США опять же работают наши тренеры, которые приехали из стран бывшего СССР. От того, что они переехали в Америку они разве сразу поменяли свои жизненные ценности? Российские тренеры требуют субординации, но она и на Западе существует. Для успеха каждый должен заниматься своим делом, а спортсмен не спорить, а слушать своего тренера. Возможно, правда, там это более цивилизованно, конструктивно происходит.