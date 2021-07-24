Муртазаева была близка к чуду. Наша фехтовальщица-дебютантка проиграла только в поединке за бронзу

19-летняя Айзанат Муртазаева чудом попала на Олимпиаду, занимая место в третьей сотне мирового рейтинга. А в Токио неожиданно прошла дальше всех и добралась до полуфинала

Айзанат Муртазаевой — 19 лет, и в этом, пожалуй, главное ее преимущество перед остальными конкурентками за олимпийскую лицензию. На апрельском чемпионате России Муртазаева завоевала бронзу, так что в команде она — абсолютно по спортивному принципу. Хотя на международных стартах среди взрослых у Айзанат совсем не ладилось, в мировом рейтинге она сейчас... 258-я! Это худший результат вообще среди всех участниц Игр.

Муртазаевой вообще, скорее всего, на этой Олимпиаде бы не было, если бы не весенний инцидент с одним из лидеров команды Татьяной Андрюшиной. Там был громкий скандал, после которого родная федерация дисквалифицировала спортсменку на целый год. Почему? Есть две версии: сама Андрюшина утверждает, что она случайно нарушила правила карантина при заезде на базу и спустилась на ресепшен за ключом, а федерация — что Татьяна серьезно нарушила режим и была в состоянии алкогольного опьянения. Где тут правда, непонятно, хотя Андрюшина дошла даже до суда. Но, как бы то ни было, в отсутствие Татьяны свой шанс получила юная Айзанат. И воспользовалась им сполна.

Сил на окончание дня не хватило

Российская женская шпага менее звездная по сравнению с рапирой и саблей. Там у нас многократные олимпийские чемпионки, а любая медаль, кроме золотой, считается неудачей. В шпаге лидер последних лет — Виолетта Колобова, двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио. Но все эти титулы были завоеваны в команде.

Выступление Колобовой в Токио — это настоящее чудо и спортивный подвиг. 1 марта этого года у них с двукратным олимпийским чемпионом по борьбе Романом Власовым родился сын Лев. Буквально через месяц после родов Виолетта вернулась на фехтовальный помост. Они мечтали поехать в Токио вдвоем с супругом, но Власов потерпел поражение на квалификационном турнире и в состав не попал. А вот Колобова фехтовала так уверенно, что тренеры взяли ее в команду, несмотря на то что после начала тренировок прошли всего около трех месяцев.

Но чудес все же не бывает: Колобова проиграла в 1/16 финала и теперь будет готовиться к командному турниру. А вот Муртазаева на этой стадии взяла и обыграла кореянку Чой — между прочим, второй номер мирового рейтинга. Победа 19-летней россиянки с почти разгромным счетом 15:11 стала сенсацией.

Айзанат следом одолела еще двух соперниц и в полуфинале сошлась с еще одной кореянкой Сунь Ивэй — в мировом рейтинге она третья. А Муртазаева, напомним, 258-я! Тут опыт Сунь все-таки сказался, и Айзанат отправилась готовиться к бронзовому поединку, где ее соперницей стала эстонка Катрина Лехис.

Сил на окончание долгого дня россиянке, очевидно, не хватило. Эстонка оказалась сильнее, не дав Муртазаевой ни единого шанса — 15:8. Но это как раз тот случай, когда расстраиваться точно не стоит. У Айзанат еще будет отличная возможность побороться за олимпийскую медаль Токио в командном турнире. А там, будем надеяться, еще и не одна Олимпиада впереди.

Саблисты подвели

Вообще, основные надежды на старте Олимпиады у нас были связаны с мужской саблей. Здесь у нас сразу два многократных чемпиона мира — Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников — плюс молодой Константин Лоханов. Казалось бы, идеальный сплав, но вот уже вторую Олимпиаду подряд у саблистов не получается в личном турнире добраться до медали.

Смена поколений произошла, Николай Ковалев и Алексей Якименко, которые задавали тон в Лондоне-2012 и Рио-2016, больше не в команде. Но результата пока нет: лучший из наших Ибрагимов уступил в четвертьфинале корейцу Киму. Соперник сильный, но не самый звездный — в мировом рейтинге он замыкает первую двадцатку.

Поединок получился супердраматичным, и еще за несколько секунд до конца Ибрагимов вел с преимуществом в два удара — 14:12. Но корейцу удалось нанести три безответных удара подряд, что в принципе редкость. И Ибрагимов остался даже без шанса на поединок за бронзовые медали.