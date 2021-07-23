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Волшебный танец смерти. Юрий Голышак — об открытии Олимпиады

Юрий Голышак
Юрий Голышак
Обозреватель
Сегодня, 16:10
23 июля. Токио. Церемония открытия Олимпиады. Фото AFP
23 июля. Токио. Церемония открытия Олимпиады. Фото AFP
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Обозреватель «СЭ» делится своими ощущениями от стартующих Игр
Открытие Олимпиады.Открытие Олимпиады в Токио: прямая онлайн трансляция

Каждый в этой церемонии увидит то, что хочет.

Кто видит в токийской Олимпиаде что-то, совсем не нужное нынешнему миру, — тому не понравилось. Все не по сердцу. Салют так себе. Японские танцы — ниже среднего. Олимпийские кольца из драгоценного дерева — ну для чего все это?

Но я, подумавший, что даже нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи было задумано и что-то особенное символизировало, отбивавший ладони от восторга, — я сегодня радуюсь! Мне нравится! Ч-черт, как же это все красиво, происходящее на Национальном стадионе в Токио!

Я вообще из восторженных. Каждое открытие Олимпиады мне кажется лучшим. Я чуть не обморозился на открытии в Пхенчхане, но задыхался от счастья. От творящегося волшебства. От каждой мелочи, от каждой подробности. Восторг переполнял даже от факта, что стадион тот был выстроен под две церемонии — открытия и закрытия. После снесут. Это же интересно!

Тем удивительнее было слышать после от бывалых корреспондентов:

— Нет. Не то. Все скверно. Видели мы и лучше.

Каждый видит то, что готов увидеть. Для кого-то церемония в Японии походила на генеральную репетицию. Но я настроился на радость — и мне все по сердцу.

***

Конечно же, каждая секунда в Токио пропитана тяжестью: все это без зрителей. Люди, несущие японский флаг, машут пустым трибунам. Подтянутый император Нарохито приветствует нас с вами — через телевизор. Как и Томас Бах, друг России.

Прекрасный салют — вот и все, что долетело от этой церемонии до настоящих зрителей. А они, «настоящие», что-то кричали под стенами стадиона, протестуя против Игр. После салюта возбудились так, что крики доносились до присутствующих на церемонии журналистов. В паузах слышно было все очень хорошо. В самоотдаче протестующие не уступали открывающим Олимпиаду.

Протестующим казалось — Олимпиада не нужна. Деньги стоит отдать на борьбу с коронавирусом. Я же, переживший этот самый коронавирус в тяжелой форме, полгода открываю мир заново. Радуюсь мелочам. Радуюсь, что в программе Игр появилось скалолазание и карате. Радуюсь, что Олимпиада все-таки проводится. А значит — жизнь продолжается.

Я радуюсь волшебному танцу смерти на этом стадионе. Ничто не удручает — какие же японцы мастера образа!

«Хрустальная обстановка» — высказался пресс-атташе Олимпийского комитета России Константин Выборнов. Ах, если б я умел так тонко, так верно подмечать, как Константин Юрьевич!

***

У токийских олимпийских колец не было шанса подвести, не зажечься в нужный момент — эти были изготовлены из особенного дерева тут же. А вот вам еще фейерверк!

Для меня эти Игры — великий праздник. Даже так — Праздник. Кого-то мне здесь не хватает — как великого борца Романа Власова. Будь я Самым Главным — дал бы ему шанс стать трехкратным олимпийским. Выигравшие два олимпийских золота имеют особый дух. Собраться в нужный момент. Отдать больше, чем имеешь. Плевать на все отборы. Мне тяжело думать, что Власов чувствует сейчас — когда Олимпиада открывается, а он не там. Рома, какие твои годы? Будет еще одна в твоей жизни — ты же уже сказал, что спорт бросать не собираешься...

Зато будет на этой Олимпиаде потрясающая, невероятная Чусовитина. Которая не совсем наша — но все ж наша. Выступающая и выигрывающая за Узбекистан в 46 лет. Пусть и не ставшая знаменосцем по каким-то странным мотивам. Когда она на помосте, я — узбек. Это для меня и личная история: в 46 ты еще о-го-го. Вставай-ка с дивана.

Есть Юля Ефимова, которая сама не знает, на что способна. Софья Великая, уже знающая, как выигрывать Олимпиаду.

Мои герои — кроме сборной, выходящей под номером 77, — сборная Ганы. Приплясывающая даже на параде атлетов. Наши люди.

Но настоящие наши — самые красивые, самые подтянутые. Приятно посмотреть. Пусть под флагом, вызывающим желание протереть глаза.

***

Пусть появятся новые герои. Мы их ждем для «Разговора по пятницам». Если это не повод выигрывать — то и не знаю, что назвать поводом. Честное слово.

Пусть выиграет София Позднякова. Ее лично не знаю — но папа, четырехкратный олимпийский чемпион, впечатление произвел невероятное. Такой спортсмен, президент ОКР — а пафоса ноль. Чудесный мужик, задорный. Так что болею и за него, и за дочку.

Пусть эти Игры не прервут никакие неожиданности. Пусть и для вас станут таким же праздником, как для меня. Предвкушающего прекрасные недели.

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