Российские шпажистки проиграли Польше в полуфинале Олимпиады за 5-8-е места

Российские шпажистки Юлия Личагина и Айнзат Муртазаева в полуфинале олимпийского турнира за пятое восьмое места уступили полячкам.

Россиянки проиграли со счетом 25:31. В матче за седьмое место они встретятся с представительницами Гонконга. Встреча пройдет сегодня, 27 июля, и начнется 08.40 мск.

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Полуфиналы за 5-8-е места

Россия — Польша — 25:31