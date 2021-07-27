Российские шпажистки проиграли Польше в полуфинале Олимпиады за 5-8-е места
07:46
Российские шпажистки Юлия Личагина и Айнзат Муртазаева в полуфинале олимпийского турнира за пятое восьмое места уступили полячкам.
Россиянки проиграли со счетом 25:31. В матче за седьмое место они встретятся с представительницами Гонконга. Встреча пройдет сегодня, 27 июля, и начнется 08.40 мск.
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Шпага, командное первенство
Полуфиналы за 5-8-е места
Россия — Польша — 25:31
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