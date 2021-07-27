Фехтовальщица Позднякова: «Подтвердила, что я сама по себе спортсмен»

Олимпийская чемпионка, саблистка София Позднякова в интервью «CЭ» рассказала о том, как на ее карьеру влияли родственные отношения с отцом, четырехкратным олимпийским чемпионом Станиславом Поздняковым, который с 2018 года является главой Олимпийского комитета России.

— Вы бы хотели наверняка быть известной не только как дочь отца, а самостоятельно. Теперь вы этого достигли?

— Да, это долгая история. Еще с детства ко мне обращались не по имени, а что-то типа «дочка Стаса», «дочка Позднякова». Я, конечно, горжусь, что я его дочь, но каждый человек — личность. С чемпионата мира 2018 года, когда я выиграла личное золото, мне кажется, я заявила, что сама по себе спортсмен. Сегодня, наверное, я это подтвердила.

— На тему блата по ходу карьеры не было обвинений? Мол, это из-за папы вас протаскивают?

— Были шутки на эту тему. То есть именно не попрекали, а шутили. Но со временем перестали обращать внимание, когда я уже попала в молодежную сборную и так далее. Люди много чего говорят, но можно же не все слушать.

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