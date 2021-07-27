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Российская шпажистка Колобова возьмет паузу в карьере

08:44
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Российская шпажистка Виолетта Колобова рассказала о решении взять паузу в карьере.

«Я в любом случае возьму паузу, а сколько она продлится, сказать пока не могу, не буду загадывать. Но я не прощаюсь! Характер, желание и силы у меня есть, но фехтования нет — взрывного, быстрого, очень много промахов, технического брака. Я переоценила свои возможности. Я действительно хорошо восстановилась после рождения сына, хорошо себя чувствую. Но мне, к сожалению, не хватило соревновательной практики, я не подошла к Играм в оптимальной форме», — приводит слова Колобовой ТАСС.

На Олимпиаде-2020 30-летняя спортсменка не смогла выйти в 1/8 финала личного первенства, а в командном зачете уступила Италии в четвертьфинале.

Колобова является бронзовой призеркой Олимпиады-2016 в командной шпаге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11992941

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Сергей Разин все материалы автора

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