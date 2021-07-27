Российская шпажистка Колобова возьмет паузу в карьере

Российская шпажистка Виолетта Колобова рассказала о решении взять паузу в карьере.

«Я в любом случае возьму паузу, а сколько она продлится, сказать пока не могу, не буду загадывать. Но я не прощаюсь! Характер, желание и силы у меня есть, но фехтования нет — взрывного, быстрого, очень много промахов, технического брака. Я переоценила свои возможности. Я действительно хорошо восстановилась после рождения сына, хорошо себя чувствую. Но мне, к сожалению, не хватило соревновательной практики, я не подошла к Играм в оптимальной форме», — приводит слова Колобовой ТАСС.

На Олимпиаде-2020 30-летняя спортсменка не смогла выйти в 1/8 финала личного первенства, а в командном зачете уступила Италии в четвертьфинале.

Колобова является бронзовой призеркой Олимпиады-2016 в командной шпаге.