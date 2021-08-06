Российская велосипедистка Войнова не смогла напрямую выйти в 1/8 финала Олимпиады в спринте

Российская велосипедистка Анастасия Войнова не смогла напрямую пробиться в 1/8 финала Олимпиады в спринте.

В 1/16 финала спортсменка уступила Лориан Генест из Канады.

Войнова сохраняет шансы на выход в следующую стадию, она примет участие в утешительном заезде, который состоится сегодня.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Спринт

1/16 финала

5-й заезд

1. Лориан Генест (Канада)

2. Анастасия Войнова (Россия) — отставание 0,035