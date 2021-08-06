Российская велосипедистка Войнова не смогла напрямую выйти в 1/8 финала Олимпиады в спринте
12:24
Российская велосипедистка Анастасия Войнова не смогла напрямую пробиться в 1/8 финала Олимпиады в спринте.
В 1/16 финала спортсменка уступила Лориан Генест из Канады.
Войнова сохраняет шансы на выход в следующую стадию, она примет участие в утешительном заезде, который состоится сегодня.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Спринт
1/16 финала
5-й заезд
1. Лориан Генест (Канада)
2. Анастасия Войнова (Россия) — отставание 0,035
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