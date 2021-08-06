Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Велотрек
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Велотрек

Российская велосипедистка Войнова не смогла напрямую выйти в 1/8 финала Олимпиады в спринте

12:24
Теги:

Российская велосипедистка Анастасия Войнова не смогла напрямую пробиться в 1/8 финала Олимпиады в спринте.

В 1/16 финала спортсменка уступила Лориан Генест из Канады.

Войнова сохраняет шансы на выход в следующую стадию, она примет участие в утешительном заезде, который состоится сегодня.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Спринт

1/16 финала

5-й заезд

1. Лориан Генест (Канада)

2. Анастасия Войнова (Россия) — отставание 0,035

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада, 6 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
В Иркутске инспектор ГИБДД за одно дежурство спас роженицу и ребенка
Россиянка нанизала на шампур назойливого ухажера во время пикника
Россиянин Садулаев вышел в полуфинал турнира ОИ по вольной борьбе
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события