Российский велосипедист Дмитриев не смог завоевать бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде
12:41
Российский велосипедист Денис Дмитриев не смог завоевать бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде в Токио.
Дмитриев проиграл оба заезда за третье место британцу Джеку Карлину.
Карлин принес Великобритании 19-ю бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
Заезды за третье место
Второй заезд
1. Джек Карлин (Великобритания)
2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,015
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