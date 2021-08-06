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Российский велосипедист Дмитриев не смог завоевать бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде

12:41
Денис Дмитриев (справа). Фото Reuters
Денис Дмитриев (справа). Фото Reuters
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Российский велосипедист Денис Дмитриев не смог завоевать бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде в Токио.

Дмитриев проиграл оба заезда за третье место британцу Джеку Карлину.

Карлин принес Великобритании 19-ю бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

Заезды за третье место

Второй заезд

1. Джек Карлин (Великобритания)

2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,015

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Иван Торопцев все материалы автора

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