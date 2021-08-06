Россиянин Дмитриев проиграл первый заезд в финале за бронзу в велотреке на Олимпиаде
12:16
Россиянин Денис Дмитриев проиграл первый заезд в финале за бронзу в велотреке на Олимпиаде в Токио.
Дмитриев уступил 0,486 секунды британцу Джеку Карлину.
Второй заезд состоится сегодня, 6 августа, начало — в 12:35 (мск). В случае, если Дмитриев одержит победу, то состоится решающий заезд, в котором определится обладатель бронзовой медали.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
Заезд за 3-е место
1-й заезд
1. Джек Карлин (Великобритания)
2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,486
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