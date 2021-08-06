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Россиянин Дмитриев проиграл первый заезд в финале за бронзу в велотреке на Олимпиаде

12:16
Денис Дмитриев. Фото Reuters
Денис Дмитриев. Фото Reuters
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Россиянин Денис Дмитриев проиграл первый заезд в финале за бронзу в велотреке на Олимпиаде в Токио.

Дмитриев уступил 0,486 секунды британцу Джеку Карлину.

Второй заезд состоится сегодня, 6 августа, начало — в 12:35 (мск). В случае, если Дмитриев одержит победу, то состоится решающий заезд, в котором определится обладатель бронзовой медали.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

Заезд за 3-е место

1-й заезд

1. Джек Карлин (Великобритания)

2. Денис Дмитриев (Россия) — отставание 0,486

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Иван Торопцев все материалы автора

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